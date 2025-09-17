Zelenskis: šią žiemą jau patys rusai turės problemų su energetika

Be to, jis taip pat paskelbė, kad rusai patys turės problemų su energetika žiemą. Jau dabar ten sudegė daug naftos perdirbimo gamyklų, o degalinėse – eilės ir trūksta degalų.
„Pravda Heraščenka“ atrinko kelias kitas Ukrainos prezidento bendroje spaudos konferencijoje su Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola išsakytas mintis:
- Rusija pasirinko keturias pagrindines Ukrainos teritorijos puolimo kryptis: Sumų, Novopavlovsko, Pokrovsko ir Zaporižios.
- Sumų operacija žlugo, priešas patyrė didelių nuostolių.
- Rusija atsisakė idėjos pulti Sumų kryptimi ir perkėlė pajėgas į kitą kryptį, kur patyrė dar didesnius nuostolius. Kas tai per kryptis, pasakysime, manau, per artimiausias dvi dienas.
- Rusija „liks su dviem operacijomis“, bet dėl didelių nuostolių jos vargu ar bus veiksmingos.
- Priešas toliau puls Ukrainos energetikos ir transporto infrastruktūros objektus. Mes atlikome keletą operacijų – rezultatai labai geri.
- Mes išsaugojome jų civilių gyvybes, o Rusija toliau žudo taikius ukrainiečius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!