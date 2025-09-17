Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: šią žiemą jau patys rusai turės problemų su energetika

2025-09-17 18:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-17 18:14

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Maskva neatsisakė planų sunaikinti Ukrainos energetikos ir geležinkelių infrastruktūrą, bet gynybos pajėgos vykdo operacijas, kurios trukdytų rusams smogti raketų ir dronų smūgiais.

Zelenskis: šią žiemą jau patys rusai turės problemų su energetika (nuotr. SCANPIX)
36

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Maskva neatsisakė planų sunaikinti Ukrainos energetikos ir geležinkelių infrastruktūrą, bet gynybos pajėgos vykdo operacijas, kurios trukdytų rusams smogti raketų ir dronų smūgiais.

0

Be to, jis taip pat paskelbė, kad rusai patys turės problemų su energetika žiemą. Jau dabar ten sudegė daug naftos perdirbimo gamyklų, o degalinėse – eilės ir trūksta degalų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pravda Heraščenka“ atrinko kelias kitas Ukrainos prezidento bendroje spaudos konferencijoje su Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola išsakytas mintis:

  • Rusija pasirinko keturias pagrindines Ukrainos teritorijos puolimo kryptis: Sumų, Novopavlovsko, Pokrovsko ir Zaporižios.
  • Sumų operacija žlugo, priešas patyrė didelių nuostolių.
  • Rusija atsisakė idėjos pulti Sumų kryptimi ir perkėlė pajėgas į kitą kryptį, kur patyrė dar didesnius nuostolius. Kas tai per kryptis, pasakysime, manau, per artimiausias dvi dienas.
  • Rusija „liks su dviem operacijomis“, bet dėl didelių nuostolių jos vargu ar bus veiksmingos.
  • Priešas toliau puls Ukrainos energetikos ir transporto infrastruktūros objektus. Mes atlikome keletą operacijų – rezultatai labai geri.
  • Mes išsaugojome jų civilių gyvybes, o Rusija toliau žudo taikius ukrainiečius.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atskleidė, kokius ginklus sąjungininkai nupirks Ukrainai iš JAV (3)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Lenkija priminė Kinijai, kodėl jai turėtų rūpėti padėtis Baltarusijos pasienyje
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje. Ukrainos specialiosios pajėgos įvykdė išpuolį prieš Rusijos geležinkelių infrastruktūrą (403)
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Putino mokytojai neišmokė jo būti žmogumi – tik žudiku (34)

