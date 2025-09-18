Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

„Maxima“ taromatuose – svarbūs pokyčiai: įspėja visus

2025-09-18 10:50 / šaltinis: TV3 / aut.
2025-09-18 10:50

Aktuali žinia lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ pirkėjams – nuo šiol susigrąžintą vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sumą prie parduotuvių esančiuose taromatuose galima aukoti ne tik „Sengirės fondui“, bet ir „Blue/Yellow“ (VšĮ „Mėlyna ir geltona“), kuri jau daugiau nei 10 metų teikia paramą Ukrainai.

Taromatas (USAD nuotr.)

3

„Džiaugiamės, kad nuo šiol grąžindami tarą pirkėjai atgautą užstatą galės skirti ne tik „Sengirės fondui“, bet ir paaukodami organizacijai, teikiančiai įvairiapusę paramą Ukrainos kovotojams už laisvę“, – sako Snieguolė Valiaugaitė, minėto lietuviško prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taros grąžinama vis daugiau

Minėto prekybos tinklo atstovai pastebi, kad vienkartinių gėrimų pakuočių pirkėjai kasmet grąžina vis daugiau: prie prekybos tinklo parduotuvių esančiuose taromatuose pernai surinkta per 285 mln. pakuočių, tai – 3,3 proc. daugiau nei 2023-aisiais.

Per pirmąjį šių metų pusmetį į prie parduotuvių esančius taromatus grąžinta beveik 135 mln. vienkartinių gėrimų pakuočių, kurių vertė – 13,5 mln. eurų, rašoma pranešime spaudai.

„Jei bent dešimt procentų už grąžintas vienkartinių gėrimų pakuotes susigrąžintų užstato sumų būtų paaukota „Blue/Yellow“ (VšĮ „Mėlyna ir geltona“), Ukrainos gynėjus pasiektų daugiau nei milijonas eurų. Dabar tai bus galima pasiekti vos vienu mygtuko spustelėjimu“, – sako S. Valiaugaitė.

Aukojama ir kitoms iniciatyvoms

Aukojimas grąžinant tarą – ne nauja iniciatyva. Be galimybės pervesti pinigus į „Ačiū“ kortelę, prekybos tinklo pirkėjai už grąžintas vienkartines gėrimų pakuotes gautas lėšas gali paaukoti nevyriausybinei organizacijai „Sengirės fondas“.

Tokia galimybė yra kampanijos „Keisk tarą į šlamančius“, kurią organizuoja „Užstato sistemos administratorius“, dalis.

2023 m. pabaigoje startavusi iniciatyva „Keisk tarą į šlamančius“ suteikė pirkėjams galimybę aukoti „Sengirės fondui“, siekiančiam išsaugoti senąsias Lietuvos girias. Senųjų miškų sklypų išpirkimui, taip apsaugant juos nuo kirtimų ir žmogaus veiklos, per grąžinamų pakuočių lėšų aukojimą skirtinguose taromatuose jau surinkta daugiau nei 255 tūkst. eurų.

„Ši iniciatyva dar kartą parodė, kad Lietuvoje gyvena pakankamai daug žmonių, linkusių prisidėti prie kilnaus tikslo – ar tai būtų švaresnės gamtos išsaugojimas, ar kova už laisvę.

„Sengirės fondui“ per taromatus lietuviai kiekvieną mėnesį paaukoja 10–15 tūkst. eurų. Panaši suma Ukrainoje gali išgelbėti ne vieną gyvybę“, – pabrėžia Gintaras Varnas, VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) vadovas.

G. Varnas viliasi, kad gyventojai „Blue/Yellow“ (VšĮ „Mėlyna ir geltona“) aukos taip pat aktyviai, kaip aukoja ir „Sengirės fondui“.

„Suteikdami gyventojams galimybių paaukoti užstatą, gautą už grąžintą pakuotę, prisidedame prie aukojimo ir paramos kultūros Lietuvoje. Didžiuojamės, kad nuo šiol per taromatus žmonės Lietuvoje galės prisidėti ir prie Ukrainos pergalės – su kiekvienu užstato aukojimu įrodant, kad ja tvirtai tiki ir palaiko“, – sako jis.

