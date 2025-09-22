„Yukon Group“ galutinai likvidavo įmonę Rusijoje

Jos teigimu, nuo 2022 metų Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios grupė sustabdė Rusijoje veikusios bendrovės veiklą ir nutarė ją likviduoti.
„Dabar šis prieš trejus metus prasidėjęs pasitraukimo procesas užbaigtas ir teisiniu požiūriu“, – teigiama pranešime.
BNS rašė, kad „Mezon-A“ likvidavimas buvo įregistruotas pernai gegužę.
Apie tai, kad bendrovė tebedirba Rusijoje, o joje gaminama optika patenka į Ukrainoje kariaujančių rusų rankas, 2023 metais birželį skelbė LRT tyrimų skyrius.
Anot jo, nuo karo Ukrainoje pradžios „Mezon-A“ iš Rusijos klientų buvo gavusi mažiausiai 2,3 mln. eurų, o tarp pagrindinių jos klientų buvo CEK grupė, prekiaujanti optiniais prietaisais ir vykdanti Rusijos valstybės gynybos užsakymus.
Lietuvoje registruota „Yukon Advanced Optics Worldwide“ tuomet tikino, kad jos įmonės Rusijoje likvidavimo procesas jau pradėtas, produkcija Rusijoje ir Baltarusijoje jau nebegaminama ir neparduodama, o „Mezon-A“ nebelikę gamybos darbuotojų. Be to, bendrovės teigimu, joje pagaminta įranga į Rusiją galėjo patekti ir nelegaliais keliais.
