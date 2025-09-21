Rusija atleido aukšto rango generolą

61-erių kariškis buvo aukšto rango vadas Ukrainos kare ir po rusų pasitraukimo iš Ukrainos Lyamano miesto 2022 m. sulaukė kritikos. Vėliau A. Lapinas tapo Leningrado karinės apygardos vadu ir, eidamas šias pareigas, vėl vadovavo daliai Rusijos ginkluotųjų pajėgų Ukrainos kare. Šių metų rugpjūtį jį pakeitė generolas pulkininkas Jevgenijus Nikiforovas.
Dabar A. Lapinas taps Rusijos Tatarstano Respublikos vadovo patarėju veteranų klausimais, pranešė regiono naujienų agentūra „Tatar Inform“.
