Prezidentė: Rusija siekia „užvaldyti“ Moldovą per lemiamus rinkimus

„2025 m. rugsėjo 28 d. Moldovoje vyks patys reikšmingiausi per jos istoriją rinkimai“, – sakė M. Sandu Europos Parlamente Strasbūre.
„Šiandien susiduriame su tokio masto hibridiniu karu, kokio nesame regėję iki įsiveržimo į Ukrainą. Kremliaus tikslas aiškus: užgrobti Moldovą per balsadėžes, panaudoti ją prieš Ukrainą ir paversti hibridinių išpuolių prieš Europos Sąjungą tramplinu“, – sakė ji.
M. Sandu ir jos sąjungininkės Europoje kaltina Maskvą mėginimais destabilizuoti 2,6 mln. gyventojų turinčią buvusią sovietinę respubliką, esančią tarp karo niokojamos Ukrainos ir ES bei NATO narės Rumunijos.
Rusiją kritikuojanti M. Sandu, ypač po jos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, atvedė Moldovą į derybas dėl narystės ES, prasidėjusias 2024 m. birželį.
„Mūsų kelias į Europą yra ne tik vertybių, bet ir išlikimo klausimas, ir būtent todėl, kad šiame kelyje padarėme didelę pažangą, Rusija prieš mus pasitelkia savo hibridinių išpuolių arsenalą“, – sakė M.Sandu.
„Mūšio laukas yra mūsų rinkimai“, – sakė Moldovos lyderė.
Ji išsamiai apibūdino daugybę įtariamų Rusijos taktikų – nuo neteisėto finansavimo kriptovaliutomis iki dezinformacijos kampanijų socialinėje žiniasklaidoje ir tiesioginio balsų pirkimo.
„Moldova nėra vienintelė, ginanti savo demokratiją. Europos Sąjunga mus palaiko finansiškai, techniškai ir politiškai, už tai esame labai dėkingi“, – sakė M. Sandu.
Prieš rinkimus ES palaikė Moldovą, Vokietijos, Prancūzijos ir Lenkijos vadovams praėjusį mėnesį surengus itin simbolišką bendrą vizitą.
