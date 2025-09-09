Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prezidentė: Rusija siekia „užvaldyti“ Moldovą per lemiamus rinkimus

2025-09-09 15:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 15:52

Moldovos prezidentė Maia Sandu antradienį Europos įstatymų leidėjams pareiškė, kad Rusija vykdo „neribotą“ kišimąsi, mėgindama per svarbius šį mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus susigrąžinti įtaką jos šalyje.

Maia Sandu (nuotr. SCANPIX)

Moldovos prezidentė Maia Sandu antradienį Europos įstatymų leidėjams pareiškė, kad Rusija vykdo „neribotą“ kišimąsi, mėgindama per svarbius šį mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus susigrąžinti įtaką jos šalyje.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„2025 m. rugsėjo 28 d. Moldovoje vyks patys reikšmingiausi per jos istoriją rinkimai“, – sakė M. Sandu Europos Parlamente Strasbūre.

REKLAMA

„Šiandien susiduriame su tokio masto hibridiniu karu, kokio nesame regėję iki įsiveržimo į Ukrainą. Kremliaus tikslas aiškus: užgrobti Moldovą per balsadėžes, panaudoti ją prieš Ukrainą ir paversti hibridinių išpuolių prieš Europos Sąjungą tramplinu“, – sakė ji. 

M. Sandu ir jos sąjungininkės Europoje kaltina Maskvą mėginimais destabilizuoti 2,6 mln. gyventojų turinčią buvusią sovietinę respubliką, esančią tarp karo niokojamos Ukrainos ir ES bei NATO narės Rumunijos. 

REKLAMA
REKLAMA

Rusiją kritikuojanti M. Sandu, ypač po jos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, atvedė Moldovą į derybas dėl narystės ES, prasidėjusias 2024 m. birželį.

„Mūsų kelias į Europą yra ne tik vertybių, bet ir išlikimo klausimas, ir būtent todėl, kad šiame kelyje padarėme didelę pažangą, Rusija prieš mus pasitelkia savo hibridinių išpuolių arsenalą“, – sakė M.Sandu. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mūšio laukas yra mūsų rinkimai“, – sakė Moldovos lyderė.

Ji išsamiai apibūdino daugybę įtariamų Rusijos taktikų – nuo ​​neteisėto finansavimo kriptovaliutomis iki dezinformacijos kampanijų socialinėje žiniasklaidoje ir tiesioginio balsų pirkimo. 

REKLAMA

„Moldova nėra vienintelė, ginanti savo demokratiją. Europos Sąjunga mus palaiko finansiškai, techniškai ir politiškai, už tai esame labai dėkingi“, – sakė M. Sandu. 

Prieš rinkimus ES palaikė Moldovą, Vokietijos, Prancūzijos ir Lenkijos vadovams praėjusį mėnesį surengus itin simbolišką bendrą vizitą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų