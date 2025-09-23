Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Matulionis: NATO turi parodyti stuburą, kad nesitaikstys su Rusijos provokacijomis

2025-09-23 08:58 / šaltinis: BNS
2025-09-23 08:58

Kartojantis rytinių NATO valstybių oro erdvės pažeidimams, vyriausiasis prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad NATO „turi parodyti stuburą“, kad nesitaikstys su didėjančia eskalacija iš Rusijos pusės.

Deividas Matulionis (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

„NATO turi parodyti stuburą ne tik retorikoje, bet ir konkrečiais veiksmais, kad nesitaikstys su tokiomis provokacijomis ir eskalacija, kuri šiuo metu prasidėjusi iš Rusijos pusės“, – LRT radijui antradienį kalbėjo D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, NATO ambasadoriai antradienį surengs susitikimą aptarti Estijos oro erdvę pažeidusius rusų naikintuvus po to, kai Talinas aktyvavo 4-ąjį Aljanso steigiamojo dokumento straipsnį ir sušaukė staigias konsultacijas.

Savo lėktuvus NATO pakėlė po to, kai trys rusų MiG-31 naikintuvai penktadienį apie 12 minučių skraidė Estijos oro erdvėje. Tai sukėlė skundus dėl pavojingos naujos provokacijos, nors Maskva tai neigė.

Estija nedelsdama pareikalavo susirinkimo su NATO sąjungininkėmis, praėjus mažiau nei dviem savaitėms po to, kai Lenkija padarė tą patį Rusijos dronams pažeidus jos oro erdvę.

Pagal 4-ąjį straipsnį bet kuri valstybė narė gali sušaukti derybas, jeigu jaučiamas pavojus jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“.

Be to, po pasikartojančių NATO rytinio flango valstybių oro erdvės pažeidimų Aljansas paskelbė apie misiją „Eastern Sentry“, kuri sustiprins šalių gynybą.

„Dabar šiuo metu vyksta pajėgų generavimas, bandoma surinkti reikalingas pajėgas, tiek naikintuvus, tiek antžemines oro gynybos priemones, tiek radarus tam, kad sukurtume stipresnį atgrasymo efektą“, – sakė D. Matulionis.

„Manau, kad misija ir šios dienos posėdis duos papildomą postūmį šios problemos sprendimui“, – pridūrė jis.

Antradienio derybos bus trečias 4-ojo straipsnio aktyvavimas nuo Rusijos plataus masto invazijos Ukrainoje pradžios 2022-aisiais bei devintas kartas per visą Aljanso istoriją.

NATO kolektyvinė apsauga remiasi 5-ojo straipsnio principu – jei puolamas vienas narys, į gynybą turi atvykti visas Aljansas.

Šis straipsnis buvo aktyvuotas tik vieną kartą – po 2001-ųjų rugsėjo 11 atakų Jungtinėse Valstijose.

Po to, kai Lenkija dėl dronų įsiveržimo pasinaudojo 4-uoju straipsniu, NATO paskelbė stiprinanti savo rytinio flango gynybą, kad geriau apsaugotų savo sieną.

Estija taip pat pranešė, kad pirmadienį dėl Rusijos orlaivio įsiveržimo bus sušauktas Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdis.

