Vokietija pažadėjo atsaką: Rusija supranta tik griežtas priemones

Kalbėdamas JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke, jis sakė, kad pastarojo meto sienų pažeidimai rodo, jog Rusija supranta tik griežtas priemones, kurių imamasi Europos interesams ir laisvei ginti, ir pabrėžė, kad NATO yra pajėgi bet kada reaguoti.
Šios J. Wadephulo remarkos pasigirdo po to, kai keliuose Danijos oro uostuose buvo pastebėta nepilotuojamųjų orlaivių, o valdžios institucijos šiuos incidentus pavadino „hibridine ataka“.
Danijos pareigūnai teigė, jog kol kas neturi pakankamai informacijos, kad galėtų nustatyti už tai atsakingus asmenis, o Rusija ambasada Kopenhagoje paneigė bet kokį savo šalies ryšį su šiais įvykiais.
Užsienio reikalų ministras kritikavo Rusiją, vadindamas ją šalimi, kuri nepaiso tarptautinėmis taisyklėmis grindžiamos tvarkos – tą pastaraisiais metais galima matyti Ukrainoje.
J. Wadephulas sakė, kad, siekiant apsaugoti laisvę, bus stiprinamos Vokietijos ginkluotosios pajėgos ir prognozuojama, kad gynybos ministras Borisas Pistorius turėtų daug investuoti į oro gynybos pajėgumus.
Jis taip pat pabrėžė NATO narių solidarumą, antrindamas JAV ambasadoriui JT, kuris pažymėjo, kad aljansas gins kiekvieną savo teritorijos centimetrą.
