TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Incidentas virš Baltijos jūros: NATO naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų

2025-09-25 20:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-25 20:01

Du Vengrijos naikintuvai „Gripen“ ketvirtadienį pakilo iš Šiaulių aviacijos bazės ir perėmė penkis Rusijos karinius lėktuvus, skridusius virš Baltijos jūros netoli Latvijos oro erdvės, pranešė NATO oro pajėgų vadovybė.

Incidentas virš Baltijos jūros: NATO naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų (nuotr. SCANPIX)

Du Vengrijos naikintuvai „Gripen“ ketvirtadienį pakilo iš Šiaulių aviacijos bazės ir perėmė penkis Rusijos karinius lėktuvus, skridusius virš Baltijos jūros netoli Latvijos oro erdvės, pranešė NATO oro pajėgų vadovybė.

Kaip nurodoma, Rusijos naikintuvai Su-30, Su-35 ir trys MiG-31 skrido virš Baltijos jūros, netoli Latvijos oro erdvės.

Rusijos orlaivius perėmė iš Lietuvos Šiaulių aviacijos bazės pakilę Vengrijos naikintuvai „Gripen“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vengrija demonstruoja Aljanso įsipareigojimą ginti ir užtikrinti Baltijos šalių bei rytinio flango saugumą“, – pabrėžiama pranešime.

JAV naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų

Taip pat skelbiama, kad trečiadienį, rugsėjo 24 d., Aliaskos oro gynybos identifikavimo zonoje buvo aptikti keturi Rusijos kariniai lėktuvai, kuriuos lydėti kilo JAV naikintuvai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Maskvos perspėjimas Vakarams: už numuštą lėktuvą – karas (nuotr. SCANPIX)
Maskvos perspėjimas Vakarams: už numuštą lėktuvą – karas (100)
Rusijos dronai skraido virš JAV ginklų maršrutų Vokietijoje (nuotr. SCANPIX)
Rusijos dronai skraido virš JAV ginklų gabenimo maršrutų Vokietijoje – „The New York Times“ (8)

tai
tai
2025-09-25 20:04
jau numusti galima gi !
Atsakyti
nu
nu
2025-09-25 20:18
''perima' tik estafetės lazdelę bėgime,o šiuo atveju nato lėktuvai palydėjo rusų lėktuvus...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
