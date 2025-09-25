Incidentas virš Baltijos jūros: NATO naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų

Kaip nurodoma, Rusijos naikintuvai Su-30, Su-35 ir trys MiG-31 skrido virš Baltijos jūros, netoli Latvijos oro erdvės.
Rusijos orlaivius perėmė iš Lietuvos Šiaulių aviacijos bazės pakilę Vengrijos naikintuvai „Gripen“.
„Vengrija demonstruoja Aljanso įsipareigojimą ginti ir užtikrinti Baltijos šalių bei rytinio flango saugumą“, – pabrėžiama pranešime.
Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025
🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm
JAV naikintuvai pakilo perimti Rusijos lėktuvų
Taip pat skelbiama, kad trečiadienį, rugsėjo 24 d., Aliaskos oro gynybos identifikavimo zonoje buvo aptikti keturi Rusijos kariniai lėktuvai, kuriuos lydėti kilo JAV naikintuvai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!