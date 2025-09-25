Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Danijoje vėl pastebėti neatpažinti dronai: uždarytas oro uostas

2025-09-25 06:31 / šaltinis: BNS
2025-09-25 06:31

Virš keturių Danijos oro uostų vėlai trečiadienį ir anksti ketvirtadienį pastebėta neatpažintų dronų, pranešė policija.

Danijos policija (nuotr. SCANPIX)

Virš keturių Danijos oro uostų vėlai trečiadienį ir anksti ketvirtadienį pastebėta neatpažintų dronų, pranešė policija.

REKLAMA
4

Vienas šių oro uostų dėl to buvo uždarytas kelias valandas.

Dronų pastebėta oro uostuose Olborge, Esbjerge, Sionderborge ir prie Skriudstrupo oro pajėgų bazės, sakoma policijos pareiškimuose. Juose nurodoma, kad po kurio laiko dronai patys nuskrido.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš dvi dienas dėl neatpažintų dronų kelioms valandoms buvo uždarytas Kopenhagos oro uostas.

REKLAMA
REKLAMA

Danijos šiaurėje esantis Olborgo oro uostas, vienas didžiausių šalyje, buvo uždarytas kelioms valandoms.

REKLAMA

„Buvo neįmanoma numušti dronų, skraidžiusių labai didelėje teritorijoje daugiau kaip porą valandų. Šiuo metu taip pat nesame išsiaiškinę dronų operatorių“, – pareiškime apie incidentą Olborge nurodė Šiaurės Jutlandijos vyriausiasis policijos inspektorius Jesperas Bojgaard'as Madsenas.

Pietų Jutlandijos policija pranešė vėlai trečiadienį gavusi „kelis pranešimus apie dronų veiklą oro uostuose Esbjerge, Sionderborge ir Skriudstrupe“.

REKLAMA
REKLAMA

Esbjergo ir Sionderborgo oro uostai nebuvo uždaryti, nes jokių skrydžių iki ketvirtadienio ryto ten nebuvo planuojama.

Vietos policija sakė, kad dronai „skraidė su šviesomis ir buvo matomi nuo žemės, bet dar neišsiaiškinta, kokio tipo šie dronai (...) ar koks yra motyvas“.

Pasak policijos, siekdama išsiaiškinti aplinkybes ji vykdo platų tyrimą ir bendradarbiauja su danų žvalgybos tarnyba PET bei ginkluotosiomis pajėgomis.

Danų ministrė pirmininkė Mette Frederiksen antradienį sakė, kad dėl didelių dronų, kurie pirmadienį vakare keletą valandų skraidė virš Kopenhagos oro uosto, šalis patyrė rimčiausią iki šiol įvykdytą išpuolį prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų