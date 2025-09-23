Rusija neigia, kad yra susijusi su dronais virš Kopenhagos

„Mes visada girdime nepagrįstus kaltinimus iš ten. Galbūt šalis, kuri užima rimtą ir atsakingą poziciją, neturėtų nuolat kartoti tokių nepagrįstų kaltinimų“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen anksčiau antradienį pareiškė, kad dronai buvo rimtas išpuolis prieš svarbią infrastruktūrą.
Ji pridūrė, kad šis išpuolis atitinka pastarojo meto tendenciją, kai „vykdomi kiti dronų išpuoliai, oro erdvės pažeidimai ir programišių išpuoliai prieš Europos oro uostus“.
Danijos policija anksčiau teigė nežinanti, kas atsakingas už dronus, skraidžiusius virš Kopenhagos oro uosto, tačiau nurodė, kad, remiantis turimais įrodymais, tai turėjo būti „pajėgus veikėjas“.
