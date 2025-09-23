Kopenhagos ir Oslo oro uostai atnaujino veiklą: dronai dingo

Danijos sostinės Kopenhagos policija pranešė, kad keli dideli dronai, pirmadienio vakarą pastebėti virš oro uosto ir ten skraidę kelias valandas, galiausiai patys nuskrido.
„Dronai dingo ir oro uostas vėl atidarytas“, – žurnalistams sakė policijos inspektoriaus pavaduotojas Jakobas Hansenas.
„Mes dronų nenumušėme“, – pridūrė jis.
J. Hansenas teigė, kad policija bendradarbiauja su Danijos kariuomene ir žvalgybos tarnyba, kad išsiaiškintų, iš kur atskrido dronai.
Jo teigimu, policija taip pat bendradarbiauja su kolegomis Osle. Norvegijos sostinėje pastebėti dronai taip pat privertė kelioms valandoms uždaryti oro uostą.
„Pastebėjome du skirtingus dronus“, – sakė Oslo oro uosto atstovė spaudai Monica Fasting. „Oro uostą vėl atidarėme apie 3.15 val.“, – sakė ji.
Uždarius oro uostus, skrydžiai buvo nukreipti į kitus netoliese esančius miestus, abiejų oro uostų pareigūnai teigė, kad antradienį bus daugiau vėlavimų ir sutrikimų.
Incidentai įvyko po Lenkijos, Estijos ir Rumunijos oro erdvės pažeidimų, dėl kurių jos apkaltino Rusiją, bet Maskva tai neigia.
Paklaustas, ar dronai virš Kopenhagos oro uosto galėjo būti iš Rusijos, policijos inspektoriaus pavaduotojas J. Hansenas atsakė, kad „šiuo metu to nežinome.“
