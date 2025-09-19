Zelenskis: Ukraina eksportuos ginklus, kad padidintų dronų gamybą

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi vakariniu Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kreipimusi.
„Šiandien sukviečiau štabą. Svarbiausia – mūsų ginklų gamyba. Yra aiškūs kiekiai: ko reikia mūsų kariuomenei iki metų pabaigos, taip pat, ko reikia kitiems metams ir ką turime turėti sandėliuose gynybai“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, kalbama apie pakankamą Ukrainos ginklų gamybos finansavimą, taip pat gamybą kartu su sąjungininkais ir tiekimą į Ukrainą to, ką gamina patys sąjungininkai.
„Ginklų gamybos finansavimo trūkumą mes padengsime nuo šių metų, be kita ko, kontroliuojamu kai kurių mūsų ginklų eksportu. Dėl tokio kontroliuojamo eksporto mes didinsime dronų gamybą frontui“, – pažymėjo prezidentas.
Jis pabrėžė, kad tam tikrų rūšių šiuolaikinius ginklus Ukraina gali gaminti žymiai didesniais kiekiais, nei gali pati finansuoti, o tam tikrų rūšių ginklų jau gamina žymiai didesniais kiekiais, nei realiai reikia.
„Pavyzdys – povandeniniai dronai, kuriais pasitiki pasaulis ir kurių turime perteklių, taip pat prieštankiniai ginklai ir kai kurios kitos ginklų rūšys“, – paaiškino V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad pirmasis prioritetas – frontas, brigadų aprūpinimas. Antrasis prioritetas – Ukrainos ginklų arsenalai. Ir tik trečiasis prioritetas – kontroliuojamas eksportas.
„Per dvi savaites bus pristatyta koncepcija – trys naujos eksporto platformos. Pirmoji platforma skirta eksportui ir bendradarbiavimui su JAV, antroji platforma – mūsų Europos partneriams, trečioji kryptis – kitiems partneriams pasaulyje, kurie taip pat domisi Ukrainos ginklais ir iš kurių Ukraina gavo vienokią ar kitokią paramą“, – sakė jis.
Pasak Ukrainos vadovo, būtina, kad tai būtų abipusė pagalba.
„Ukraina neužsiims „ginklų labdara“ ir nepadės tiems, kuriems Ukraina yra nesvarbi. Esame pasirengę dirbti su tais, kurie realiai rėmė mus, mūsų nepriklausomybę“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad turi būti patikima eksporto kontrolė, kad rusai ir jų bendrininkai nepatektų prie ukrainietiškų technologijų, prie jų ginklų.
„Apie tai daug kalbėjo mūsų ukrainietiškos kompanijos, ginklų gamintojai. Pasaulyje yra didelis susidomėjimas bendrais projektais su Ukraina ginklų gamybos srityje. Yra aiški mūsų ginklų paklausa. Atitinkamai, būtent dėl kontroliuojamo eksporto galėsime sukaupti pinigų didesnei mūsų kariuomenei reikalingų ginklų gamybai“, – pridūrė prezidentas.
Ginklų gamyba Ukrainoje
Primename, kad liepos mėnesį Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalis pareiškė, kad Ukrainos ginklų gamyba nuo visapusiško karo pradžios išaugo 35 kartus. Jis paskelbė, kad šalis planuoja padidinti šį rodiklį.
V. Zelenskio teigimu, Ukraina per visapusiško karo laikotarpį pasiekė naują ginklų gamybos rodiklį. Šiuo metu beveik 60 proc. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų naudojamų ginklų sudaro Ukrainoje pagaminami ginklai.
