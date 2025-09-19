Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje pristatytas naujas povandeninis dronas „Toloka“: kokios jo galimybės?

2025-09-19 19:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-19 19:22

Lvive pristatytas naujas povandeninis ukrainietiškas dronas „Toloka 1000“ (TLK 1000), rašo „Clash Report“.

„Toloka 1000“ (nuotr. Telegram)
3

Lvive pristatytas naujas povandeninis ukrainietiškas dronas „Toloka 1000" (TLK 1000), rašo „Clash Report".

5
Pranešama, kad jis gali įveikti 2000 km atstumą ir gabenti iki 5 tonų krovinio.

„Toloka 1000“
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Toloka 1000“

Tuo tarpu internete pranešama, kad šis kūrinys buvo pristatytas didžiausiame pasaulyje gynybos technologijų investicijų viršūnių susitikime „Defense Tech Valley 2025“.

Pažymima, kad dronas TLK 1000 turi tris modifikacijas. Ypač skiriasi paties drono dydis – nuo 4 iki 12 m.

Taip pat pranešama, kad parodoje be „Toloka“ buvo pristatyti ir kiti dronai, antžeminės stotys, karinis transportas ir novatoriški dronai.

Apie povandeninio drono „Toloka“ naudojimą „Defense Express“ analitikai pranešė dar 2023 m. gegužės mėn. Tuomet buvo pranešta apie modifikaciją TLK-150 – mažiausią šios serijos droną. Pažymima, kad jo matmenys yra mažesni nei Ukrainoje esančių dronų kamikadzių. Tačiau dėl gebėjimo dirbti po vandeniu šis dronas yra mažiau matomas priešo radarams.

Kuo skiriasi nuo kitų variantų?

  • TLK-150 – korpuso dydis 2,5 m, veikimo nuotolis – iki 100 km, jėgainė – elektros variklis, kovinės dalies (KD) arba kitos naudingos apkrovos masė – 20–50 kg;
  • TLK 400 – korpuso dydis 4–6 m, deklaruotas veikimo nuotolis – iki 1200 km, kovinės dalies arba kitos naudingos apkrovos masė – iki 500 kg;
  • TLK 1000 – korpuso dydis nuo 4 iki 12 m, deklaruotas skrydžio nuotolis – iki 2000 km, deklaruotas kovinės dalies arba kitos naudingos apkrovos svoris – iki 5000 kg.

Jau 2025 m. vasario mėn. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užsienio valstybių vadovams ir tarptautinėms organizacijoms parodė vieną iš „Toloka“ dronų. Kokios būtent modifikacijos dronas buvo – nežinoma.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

