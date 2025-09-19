Putiną palygino su Hitleriu: jei atiduosim Ukrainą, kitas Kremliaus tikslas – NATO

„Istorija kartojasi: kaip Hitleris 1938 m., Putinas reikalauja vis daugiau. Jį reikia sustabdyti dabar“, – sakė K. Kelloggas.
D. Trumpo specialusis pasiuntinys taip pat pareiškė, kad jei Ukraina bus „atiduota“, kitas Kremliaus tikslas bus NATO.
K. Kelloggas pakomentavo Rusijos dronų įsibrovimą į Lenkiją. Jo teigimu, tai nebuvo atsitiktinumas, o Vakarų reakcijos patikrinimas. Jis pabrėžė, kad į tokius veiksmus reikia reaguoti kaip į išbandymą.
Jis taip pat palygino situaciją su aneksuotomis Ukrainos teritorijomis su sovietine okupacija Baltijos šalyse: de facto nereiškia de jure.
K. Kelloggas pabrėžė, kad „Trumpas neprekiauja Ukrainos žeme“, o teritoriniais klausimais paskutinis žodis priklauso Kyjivui. Tačiau K. Kelloggas paragino „būti realistais“.
„65 proc. Donecko srities jau okupuota. Luhansko – 98 proc. Turite susitaikyti su realybe. De facto nereiškia de jure“, – K. Kelloggas.
