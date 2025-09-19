Kalendorius
Putiną palygino su Hitleriu: jei atiduosim Ukrainą, kitas Kremliaus tikslas – NATO

2025-09-19 20:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-19 20:23

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Taika su Maskva įmanoma tik „po Putino“, kol kas Rusija lieka atstumta. Tai pareiškė JAV prezidento specialusis pasiuntinys Ukrainos klausimais Keithas Kelloggas interviu „The Telegraph“, cituoja „Unian“.

„Istorija kartojasi: kaip Hitleris 1938 m., Putinas reikalauja vis daugiau. Jį reikia sustabdyti dabar“, – sakė K. Kelloggas.

D. Trumpo specialusis pasiuntinys taip pat pareiškė, kad jei Ukraina bus „atiduota“, kitas Kremliaus tikslas bus NATO.

K. Kelloggas pakomentavo Rusijos dronų įsibrovimą į Lenkiją. Jo teigimu, tai nebuvo atsitiktinumas, o Vakarų reakcijos patikrinimas. Jis pabrėžė, kad į tokius veiksmus reikia reaguoti kaip į išbandymą.

Jis taip pat palygino situaciją su aneksuotomis Ukrainos teritorijomis su sovietine okupacija Baltijos šalyse: de facto nereiškia de jure.

K. Kelloggas pabrėžė, kad „Trumpas neprekiauja Ukrainos žeme“, o teritoriniais klausimais paskutinis žodis priklauso Kyjivui. Tačiau K. Kelloggas paragino „būti realistais“.

„65 proc. Donecko srities jau okupuota. Luhansko – 98 proc. Turite susitaikyti su realybe. De facto nereiškia de jure“, – K. Kelloggas.

