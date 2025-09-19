BBC: Rusijos puolimui Kupjanske vadovauja buvęs Ukrainos karininkas

Pastaraisiais mėnesiais vyko nuožmūs mūšiai aplink Kupjanską, svarbų šiaurės rytų miestą, esantį apie 104 kilometrus į rytus nuo Charkivo.
Ukrainos kariuomenė penktadienį pranešė, kad padėtis Kupjanske išlieka „įtempta“, nes okupantai bando veržtis į priekį, telkdamos pajėgas aplink kaimyninius kaimus.
Rusijos kariai bando prasiskverbti į ukrainiečių linijas, keliaudami per dujotiekius arba persirengdamos civiliais, pažymėjo kariuomenė, pridurdama, kad pastaroji taktika yra karo nusikaltimas.
Manoma, kad Rusijos 6-oji jungtinė ginkluotųjų pajėgų armija, kuriai šiuo metu vadovauja generolas leitenantas S. Storoženka, atlieka svarbų vaidmenį Kupjansko puolime, pranešė BBC, cituodama Rusijos karinius tinklaraštininkus ir Ukrainos analitikus.
S. Storoženko, gimęs 1975 m. Charkivo srityje, didžiąją dalį savo karininko karjeros praleido Ukrainos kariuomenėje. Anot BBC, po Krymo okupacijos 2014 m. jis perėjo į Rusijos pusę ir netrukus gavo Rusijos pilietybę.
Anksčiau šis karininkas tarnavo Ukrainos 36-ojoje pakrančių gynybos brigadoje ir buvo Ukrainos kontingento Kosove pavaduotojas per Kosovo pajėgų (KFOR) misiją.
Su savimi išsitempė ir 600 karių
2014 m. kovo mėn. Rusijai užėmus Krymą, S. Stotoženka vadovavo apie 1200 Ukrainos karių. Apie pusė jų išvyko į Ukrainos žemyninę dalį, o kiti 600 liko ir prisijungė prie Rusijos kariuomenės.
S. Stotoženka, kaip pranešama, perėmė vadovavimą Rusijos naujai suformuotai 126-ajai pakrančių gynybos brigadai Kryme ir nuolat kilo karjeros laiptais.
Iki plataus masto pradžios 2022 m. vasario 24 d. jis buvo generolas majoras ir Rusijos 35-osios armijos Rytų karinio apygardos štabo viršininkas. Ši armija dalyvavo ankstyvose kovose Charkivo srityje.
2023 m. Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas suteikė S. Storoženkai generolo leitenanto laipsnį ir paskyrė jį 6-osios jungtinės ginkluotųjų pajėgų armijos vadu, rašo BBC.
Pažymima, kad anksčiau šią savaitę Ukrainos operatyvinės-strateginės vadovybės „Dnipro“ atstovas spaudai Oleksijus Belskis sakė, kad Kupjansko užėmimas yra pagrindinis Rusijos karinis tikslas Charkivo srityje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!