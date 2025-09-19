Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: plečiame Lietuvos indėlį Ukrainoje

2025-09-19 14:56 / šaltinis: BNS
2025-09-19 14:56

Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) biurą Kyjive penktadienį atidaręs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad šiuo žingsniu Lietuva plečia savo indėlį Ukrainoje.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) biurą Kyjive penktadienį atidaręs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad šiuo žingsniu Lietuva plečia savo indėlį Ukrainoje.

REKLAMA
15

„Mes tęsiame rekonstrukcijos projektus, teikiame humanitarinę pagalbą“, – kartu su Ukrainos diplomatijos vadovu Andrijumi Sybiha surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo K. Budrys. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esu čia, kad atidaryčiau CPVA biurą Kyjive, jis padidins mūsų buvimą ir pastangas pritraukti programas, susijusias su švietimo įstaigų rekonstrukcija, priedangomis, taip pat padidins institucijų, padedančių jums greičiau įstoti į Europos Sąjungą, pajėgumus“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

A. Sybiha teigė, jog biuras koordinuos visus Lietuvos vykdomus rekonstrukcijos projektus.

Apie ketinimus prieš Rusijos agresiją kovojančios Ukrainos sostinėje steigi filialą CPVA pranešė dar praėjusių metų gruodį. Tuomet agentūra teigė, kad atstovybė Kyjive projektus įgyvendins greičiau, nes galės tiesiogiai bendradarbiauti su šalies institucijomis ir greitai spręsti problemas.

REKLAMA

Tarp agentūros įgyvendinamų ar baigtų europinių iniciatyvų yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų stiprinimo, išminavimo, viešųjų finansų valdymo, jaunimo užimtumo ir verslumo, slėptuvių mokykloms statybų programos.

Lietuvos diplomatijos vadovas Ukrainoje taip pat susitiks su šios šalies vicepremjeru europinės ir euroatlantinės integracijos klausimais Tarasu Kačka.

Tai penktasis K. Budrio vizitas Ukrainoje einant Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas. Pastarąjį kartą ministras šalyje lankėsi birželio 9 dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų