„Ūkininkai ieško meilės“ dalyvis Daugvydas išdavė, kas jį sieja su Gabrieliumi Vageliu

Iš miesto – į kaimo gyvenimą
Vienas įsimintiniausių jo patirčių – pirmą kartą sėsti prie traktoriaus vairo. „Esu miestietis, todėl ūkiniai darbai niekada nebuvo arti mano širdies. Tačiau projekte nustebau, kiek džiaugsmo gali suteikti paprastas darbas – buvo smagu išbandyti visiškai kitokią kasdienybę“, – šypsosi Daugvydas.
Draugystė su Gabrieliumi Vageliu
Ne mažiau įdomus ir Daugvydo ryšys su vienu populiariausių Lietuvos atlikėjų – Gabrieliumi Vageliu. „Iš pradžių buvau tiesiog jo muzikos gerbėjas, važinėdavau į koncertus, bet su laiku mūsų santykis pasikeitė. Po kiekvieno koncerto pasikalbėdavome – apie tai, kas buvo gerai, ką dar galima patobulinti. Susipažinau ir su jo šeima. Laikui bėgant, iš gerbėjo tapau artimu draugu“, – dalijasi Daugvydas.
Būtent Gabrielius buvo šalia, kai Daugvydas atidarė savo pirmąjį verslą – vaikų žaidimų erdvę. Nors ši veikla šiandien jau nebevykdoma, draugystė su atlikėju liko tvirta. „Gabrielius – ne tik talentingas muzikantas, bet ir labai nuoširdus žmogus. Iki šiol iš jo gaunu įkvėpimo.“
Naujas iššūkis – vadyba atlikėjai Selene Ice
Dar viena svarbi kryptis – muzikos atlikėjos Selene Ice vadyba. Jų pažintis prasidėjo netikėtai, Vilniuje vykusiame Šaltibarščių festivalyje. „Ji pastebėjo mano rožinį kostiumą, užkalbino, o paskui pasidalijo savo kūryba. Kai išgirdau jos balsą, supratau, kad tai kažkas išskirtinio. Pasiūliau imtis jos vadybos ir šiandien kartu dirbame ties dideliais projektais“, – pasakoja jis.
Šiuo metu atlikėja dalyvauja projektuose „Lietuvos talentai“ ir „X Faktorius“, o kartu su komanda ruošiamės Eurovizijos atrankoms. „Esame labai užsidegę – tikimės, kad mūsų daina ir pasirodymas paliks įspūdį.“
„Močiutės rezidencija“ – vasaros atradimas
Dar šią vasarą Daugvydas dalį savo laiko skyrė darbui Palangos centre esančiame restorane „Močiutės rezidencija“. „Man labai patinka lietuviška muzika, šlageriai, o šiame restorane jų netrūksta. Be to, tai vieta, kur galiu pabendrauti su daugybe žmonių – klientų srautas čia tikrai didelis. Man tai suteikia energijos ir džiaugsmo“, – sako jis.
Daugvydui ypač svarbus buvo ir pažinimas su restorano vadovu Roku. „Rokas man yra pavyzdys. Jis – labai talentingas, drąsus, ir nors dar jaunas, jau kuria savo verslą maitinimo srityje. Mes su juo esame panašūs – darome tai, ką mylime, nekreipiame dėmesio į pavyduolius ar heitą. Į tam tikrus dalykus mes visada kreipiame dėmesį, bet iš kurių galime mokytis, augti ir tobulėti. Tai – žmogus, kuris mane labai įkvepia.“
Žinomumas ir ateities planai
Daugvydas neslepia, kad po realybės šou jo atpažįstamumas išaugo. „Būna einu Palangoje Basanavičiaus gatve ir girdžiu, kaip žmonės šnabžda – „va, tas iš televizijos“. Tai smagu. Prašo nusifotografuoti, pasako, kad patiko, kaip linksmai važinėjau traktoriumi. Tokie momentai man primena, kad viskas, ką darau, turi prasmę.“ Ar dar kartą eitų į televizijos projektą? „Taip. Kol esu jaunas, noriu išbandyti kuo daugiau galimybių. Bus ką prisiminti senatvėje“, – sako jis.
Šiandien Daugvydo gyvenime vyksta daug pokyčių – renginių vedimas, muzikos projektai, nauji žmonės šalia. Tačiau jis žiūri į ateitį optimistiškai: „Svarbiausia – atiduoti save žmonėms, dalintis emocijomis ir kurti nepamirštamas akimirkas. Visa kita ateina savaime.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!