„Ūkininkai ieško meilės“ laida pakeitė Živilės gyvenimą: išdavė, ar bendrauja su Algirdu

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Živile bei pasiteiravo, kokiomis nuotaikomis moteris gyvena praėjus keletui mėnesių po projekto „Ūkininkai ieško meilės“ finalo.
Džiaugiasi kitokia kasdienybe
Živilė tikino, kad laikosi puikiai – moteris ne tik džiaugiasi paįvairinta kasdienybe, po dalyvavimo televizijos projekte atsivėrusiomis naujomis galimybėmis, bet ir išliekančiu žmonių dėmesiu.
„Dabar dažniau filmuojuosi reklamose, laidose ir panašiai. Žmonės mane atpažįsta gatvėje, užkalbina. Kai buvau vasarą Jūrmaloje, viena moteris mane atpažino iš mano juoko, pasidžiaugė ir paprašė nusifotografuoti“, – šyptelėjo Živilė.
Praėjus keletui mėnesių po „Ūkininkai ieško meilės“ pabaigos bei nurimus aistroms, Živilė teigė į šią patirtį žiūrinti itin pozityviai. Moters teigimu, buvimas prieš kameras suteikė neįkainojamų pamokų.
„Mane tai išmokė dar didesnio atsipalaidavimo ir pasitikėjimo būnant tiesiog savimi bei nevaidinant kito žmogaus. Pavaidinti kitą žmogų galėčiau nebent filme ar seriale, – juokėsi moteris. – Be to, buvo labai smagu susipažinti su naujais žmonėmis, filmavimo grupė taip pat buvo nuostabi. Dar kartą ačiū jiems!“
Živilės teigimu, neįprasta patirtis dalyvaujant realybės šou, išmokė dar vieno svarbaus dalyko – sutelkti dėmesį į pozityvią aplinką.
„Projektas paskatino mane vertinti kiekvieną dieną, o jei ištinka koks negatyvus įvykis – pasiimti iš jo pamoką, pamėginti įžvelgti pozityviąją pusę, pamiršti ir judėti toliau. Ir, žinoma, kiekvieną dieną būti geresne savęs versija“, – dalijosi Živilė.
Pašnekovės teigimu, nieko, kas nutiko projekte, ji keisti nenorėtų. Tačiau jeigu galėtų atsukti laiką atgal, tokią patirtį būtų išnaudojusi anksčiau.
„Jei būtų galima atsukti laiką kokia dešimčia metų atgal, tai jau nuo tada pradėčiau dalyvauti įvairiuose filmavimuose ir dažniau vykčiau į keliones. O kalbant apie patį projektą – manau, kad viskas nutiko taip, kaip ir turėjo nutikti. Nieko nesigailiu“, – tikino ji.
Atskleidė, ar palaiko ryšį su Algirdu
„Ūkininkai ieško meilės“ projekte Živilė kartu su ūkininku Algirdu užėmė antrąją vietą, filmavimų metu nevengė vienas kitam demonstruoti šiltų jausmų. Pasidomėjus, koks ryšys šiandien sieja projekto porą, moteris nedaugžodžiavo.
„Mes vis dar bendraujame ir kartais susitinkame“, – teigė projekto dalyvė.
Živilė atskleidė, kad glaudžių ryšių nepalaiko ir su kitais projekto dalyviais. Tiesa, moteris atskleidė, kad iš projekte taip pat dalyvavusios žolininkės Adelės Karaliūnaitės yra sulaukausi kvietimo.
„Turiu kvietimą iš Adelės – susitikti pas ją, pasiūlyti tai dar keliems projekto dalyviams bei pasidaryti savo mini „kruizą“ ežere. Tik tam sunku atrasti laiko. Bet reikėtų iš tikrųjų vieną dieną susiskambinti, susitarti dieną, tikėtis gero oro ir susitiki“, – šyptelėjo moteris.
O ar ryžtųsi Živilė dar kartą nerti į kokią nors avantiūrą televizijoje?
„Ryžčiausi nedvejodama! Norėčiau sudalyvauti panašiame projekte kaip „Ūkininkai ieško meilės“, bet nebūtinai vėl kažko ieškoti – galbūt tiesiog ką nors pažaisti, atlikti tam tikras užduotis ir panašiai“, – kalbėjo Živilė.
