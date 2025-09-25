Aistei Katlerei ir Gelminei Stonkei pranešus skaudžią žinią – gerbėjų šokas

Apie sprendimą nutraukti tinklalaidės veiklą Aistė ir Gelminė paskelbė socialiniame tinkle, nors dar prieš keletą dienų ruošėsi naujam sezonui.
Gerbėjai neslepia apmaudo
„Kas tikrai galėjo pasibaigti privačiu pokalbiu ar susitikimu, pavirto į didelį skandalą ir dramą, tai turbūt buvo apkalbėta visose platformose, per pastarąsias dienas apie save išgirdome daug baisių dalykų. Nusprendėme nebetęsti mūsų podcasto ir atsiprašome visų žiūrovų, kurie labai laukė“, – kalbėjo A. Katlerė.
Per itin trumpą laiką moterų vaizdo įrašas sulaukė daugybės peržiūrų ir gausybės komentarų. Tiesa, daugelis gerbėjų neslėpė šoko dėl tokio merginų sprendimo.
Komentaruose liejosi žinutės:
„Gal galime pasirašyti peticiją, kad šitas projektas gyvuotų ir toliau? Mums jūsų labai reikia.“
„Man atrodo šiek tiek skubotas sprendimas. Juk galėjot savo podcast’ą daryti tik dviese, kartas nuo karto pasikviesdamos svečią. Jums puikiai tai sekėsi. Visoms geros nebūsite…“
„Kąąąą? Mylimiausias podcastas. Taip laukiau...“
„O neeee, kaip gaila. Jūsų podkastas taip maloniai praskaidrindavo kasdienybės rutiną ir kartais neišvengiamą nuobodulį. Kaip etatinė klausytoja jaučiuosi prisirišusi ir dėkinga už jūsų laiką ir atvirumą. Pasiilgsiu!“
„Kaip liūūdna noooooooo.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad rugsėjo 19 d. buvo pranešta, kad naujame tinklalaidės sezone nebelieka Vitos Žibos, tačiau merginos ruošėsi tęsti veiklą trise.
