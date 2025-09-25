Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aistei Katlerei ir Gelminei Stonkei pranešus skaudžią žinią – gerbėjų šokas

2025-09-25 13:23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 13:23

Neseniai Aistė Katlerė ir Gelminė Glemžaitė-Stonkė pranešė, jog ne vienerius metus gyvavusios tinklalaidės „Čia tik tarp mūsų“ daugiau nebebus. Ši žinia buvo itin netikėta gerbėjams – išgirdę merginų sprendimą, daugelis neslėpė nusivylimo.

Aistė Katlerė, Gelminė Glemžaitė-Stonkė (nuotr. Fotodiena, stopkadras, pranešimo spaudai)

Neseniai Aistė Katlerė ir Gelminė Glemžaitė-Stonkė pranešė, jog ne vienerius metus gyvavusios tinklalaidės „Čia tik tarp mūsų“ daugiau nebebus. Ši žinia buvo itin netikėta gerbėjams – išgirdę merginų sprendimą, daugelis neslėpė nusivylimo.

6

Apie sprendimą nutraukti tinklalaidės veiklą Aistė ir Gelminė paskelbė socialiniame tinkle, nors dar prieš keletą dienų ruošėsi naujam sezonui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gerbėjai neslepia apmaudo

„Kas tikrai galėjo pasibaigti privačiu pokalbiu ar susitikimu, pavirto į didelį skandalą ir dramą, tai turbūt buvo apkalbėta visose platformose, per pastarąsias dienas apie save išgirdome daug baisių dalykų. Nusprendėme nebetęsti mūsų podcasto ir atsiprašome visų žiūrovų, kurie labai laukė“, – kalbėjo A. Katlerė.

Per itin trumpą laiką moterų vaizdo įrašas sulaukė daugybės peržiūrų ir gausybės komentarų. Tiesa, daugelis gerbėjų neslėpė šoko dėl tokio merginų sprendimo.

Komentaruose liejosi žinutės:

„Gal galime pasirašyti peticiją, kad šitas projektas gyvuotų ir toliau? Mums jūsų labai reikia.“

„Man atrodo šiek tiek skubotas sprendimas. Juk galėjot savo podcast’ą daryti tik dviese, kartas nuo karto pasikviesdamos svečią. Jums puikiai tai sekėsi. Visoms geros nebūsite…“

„Kąąąą? Mylimiausias podcastas. Taip laukiau...“

„O neeee, kaip gaila. Jūsų podkastas taip maloniai praskaidrindavo kasdienybės rutiną ir kartais neišvengiamą nuobodulį. Kaip etatinė klausytoja jaučiuosi prisirišusi ir dėkinga už jūsų laiką ir atvirumą. Pasiilgsiu!“

„Kaip liūūdna noooooooo.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad rugsėjo 19 d. buvo pranešta, kad naujame tinklalaidės sezone nebelieka Vitos Žibos, tačiau merginos ruošėsi tęsti veiklą trise. 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad rugsėjo 19 d. buvo pranešta, kad naujame tinklalaidės sezone nebelieka Vitos Žibos, tačiau merginos ruošėsi tęsti veiklą trise.

2025-09-25 13:29
Jų nežinau, bet maniau, kad podkastai yra jų pačių reikalas, nusiperki mikrafą, atsisėdi kambary ir šneki su kuo nors. Pasirodo, jos buvo tik kažkieno pasamdytos šnekėtojos, kurios štai neteko darbo.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
