R. Sikorskis mano, kad dabar verta pasinaudoti Ukrainos patirtimi kovojant su dronais. „Aišku, kad Ukraina yra toli nuo mūsų, kai kalbama apie apsaugą nuo dronų. Turime pakeisti savo mąstymą. Šiuo klausimu ne mes mokome ukrainiečius, o jie mus“, – pažymėjo jis.
Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad jei tai bus įgyvendinta, Rusijos pusė sureaguos „atitinkamai“.
„Current Time“ pakalbino apie tai Ukrainos oro pajėgų atsargos karininką, elektroninės kovos priemonių gamintojo įmonės direktoriaus pavaduotoją Anatolijų Chrapčinską.
Skrydžių draudimo zona
„Skrydžių draudimo zona – tai zona, kurioje leidžiama perimti bet kokius nenustatytus objektus tam tikros valstybės oro erdvėje. Paaiškinkime, kas yra ataka prieš Lenkiją ir perimti keturi dronai, kurių likučiai pasiekė tikslą. Jei kalbame apie NATO standartus, jie numato grėsmę keliančių objektų perėmimą, taip pat grėsmės nekeliančių objektų palydėjimą. NATO pilotai jau gali atskirti Rusijos droną „Gerbera“ nuo Rusijos drono „Šahed“. Todėl čia aš pasakyčiau, kad, greičiausiai, buvo priimtas sprendimas, ką perimti, o ką ne. Jie suprato, kad „Gerbera“ neneša naudingo krovinio, t. y. jokių sprogių medžiagų. Tuo pačiu galima pasakyti, kad NATO požiūris pasiteisino penketui su pliusu. Tačiau tokio perėmimo kaina yra gana didelė“.
Priešpriešos priemonės
„Mes suprantame, kad Europa negalės perimti tokio skaičiaus dronų, kuriuos Rusijos Federacija paleidžia vien Lvivo srityje, naudojant tokias brangias raketas. Todėl sakyčiau, kad čia būtų teisingiau sukurti naujas kovos priemones, remiantis jau esamais sprendimais, kurie naudojami Ukrainoje. Todėl girdime, kad lenkai yra pasirengę atvykti į Ukrainą, kad perimtų patirtį, kaip perimti tokius oro taikinius naudojant antžemines priemones. Tai reiškia, kad ne pakeliant aviaciją, o naudojant tas pačias mobilias ugnies grupes ar kitas priemones, kurias mes naudojame perėmimui oro erdvėje“.
Sprendimų paieška
„Nė viena šalis neturi sprendimo prieš dronus. Rusijos Federacija kenčia nuo Ukrainos dronų. Prisiminkime, kad net Izraelis pakeldavo F-16, kad perimtų dronus. Todėl reikalingas naujas įrankis. Ir jei susėsime kartu ir jį surasime, tai bus veiksmingas sprendimas.
Europa šiuo metu neturi veiksmingos priemonės. Ji veiksminga, bet jos neužteks ilgam, nes „oras-oras“ klasės raketos, net ir AIM-9 režimu, kurias Lenkijos pilotai išbandė prieš smogiamuosius dronus, kainuoja 400 tūkst. dolerių. Tai vis tiek yra nepalyginama kaina. Todėl reikia ieškoti pigesnių priemonių. Šiuo atveju reikia kalbėti apie Ukrainos kariuomenės bendradarbiavimą su NATO kariuomene ir naujų sistemų, panašių į „FrankenSAM“, kūrimą, kurios numato senų sovietinių sprendimų modernizavimą, tuo pačiu sukuriant galimybes naujų tikslų perėmimui“.
