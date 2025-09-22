Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos šešėliniam laivynui priklauso apie 17 proc. pasaulio tanklaivių

2025-09-22 13:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 13:15

Rusijos šešėlinis laivynas sudaro maždaug 17 proc. visų šiuo metu pasaulyje naudojamų naftos tanklaivių, remdamasis tyrimų bendrovės „S&P Global Market Intelligence" duomenimis pranešė JAV dienraštis „The New York Times".

Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaivis (nuotr. SCANPIX)

Rusijos šešėlinis laivynas sudaro maždaug 17 proc. visų šiuo metu pasaulyje naudojamų naftos tanklaivių, remdamasis tyrimų bendrovės „S&P Global Market Intelligence“ duomenimis pranešė JAV dienraštis „The New York Times“.

0

Remiantis bendrovės skaičiavimais, šių metų pradžioje Rusijos šešėlinį laivyną sudarė 940 laivų – t. y. 45 proc. daugiau nei pernai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą Vakarai agresorei įvedė sankcijas, kurių tikslas – sumažinti Kremliaus pajamas iš energijos eksporto. Tačiau Rusija šias sankcijas apeina: surinko didžiulę flotilę senų laivų, kurių nuosavybė neaiški, ir šiais transportuoja naftą į Kiniją, Indiją ir kitas tolimas rinkas.

Siekiant išvengti Vakarų sankcijų, šie laivai, pasak JAV dienraščio, turi „abejotiną draudimą“ arba lieka visai neapdrausti. Jie taip pat plaukioja su trečiųjų šalių vėliavomis, pateikia neteisingus buvimo vietos duomenis, kad paslėptų, kur jų kroviniai įkraunami.

Pasak tyrimo, vidutinis Rusijos šešėlinio laivyno laivų amžius viršija 20 metų, palyginti su vidutiniu 13-os metų teisės aktus atitinkančių tanklaivių amžiumi. Dėl to senstantys Rusijos tanklaiviai kelia grėsmę aplinkai, teigiama ataskaitoje.

Be to, šie laivai įtariami povandeninių sabotažo operacijų vykdymu, įskaitant vamzdynų ir kabelių gadinimą.

ELTA primena, kad penktadienį, rugsėjo 19 d., Europos Komisija patvirtino naują 19-ąjį sankcijų paketą Rusijos Federacijai. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė, kad siekdama sustiprinti vykdymą, Europos Sąjunga (ES) įveda sankcijas dar 118 laivų iš Rusijos „šešėlinio laivyno“. Naujienų agentūros „Ukrinform“ duomenimis, ES sankcijos šiuo metu taikomos daugiau nei 560 laivų.

