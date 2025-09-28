Negyvas rastas vos 37-erių aktorius: plinta šokiruojantys įrašai

Kinijos valdžios atstovai patvirtino, kad mirties priežastis – „mirtinas kritimas būnant apsvaigus nuo alkoholio“, skelbė indiatvnews.com.
Vis dėlto netrukus po jo mirties internete ėmė sklisti šokiruojanti ir prieštaringa informacija, sukėlusi milžinišką rezonansą tiek tarp gerbėjų, tiek žiniasklaidoje.
Sklinda šokiruojantys įrašai
Pasak leidinio „The Vision Times“, kelios dienos po Yu Menglong mirties Kinijos socialiniuose tinkluose pasirodė keletas anonimiškai paviešintų garso ir vaizdo įrašų. Šie įrašai buvo publikuoti profilio, kurio pavadinimas verčiamas kaip „Tyrimas“ arba „Tiriamoji žurnalistika“, paskyroje.
Viename iš garso įrašų, kaip teigiama, girdimi žmonių balsai, reikalaujantys atverti Yu pilvą, kad būtų ištrauktas USB atmintukas. Cituojama frazė: „Perpjauk jam pilvą!“, o fone girdėti ir kitas griežtas reikalavimas: „Išspjauk tai!“ Spėjama, kad vienas iš įrašuose girdimų silpnų balsų galėjo priklausyti pačiam Yu Menglong. Tačiau šių įrašų autentiškumas nėra patvirtintas nepriklausomų šaltinių.
Įtariamas kitų aktorių įsitraukimas
Dar daugiau klausimų kilo, kai leidinys paviešino informaciją apie galimą kitų žinomų aktorių įsitraukimą. Pasak pranešimo, viename vaizdo įraše matyti, kaip Yu buvo ištemptas iš prabangaus „Bulgari“ viešbučio Pekine ir nugabentas į „Sunshine Upper East“ gyvenamąjį kompleksą. Jis atrodė silpnas, jį laikė keli asmenys, o tarp jų, kaip teigiama, buvo pastebėta aktorė Song Yiren, kuri, esą, filmavo viską savo telefonu.
Kitame vaizdo įraše, kuris taip pat nėra oficialiai patvirtintas, Yu Menglong matomas bandantis pabėgti požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje. Ten jį, kaip teigiama, pasivijo aktorius Fan Shiqi, kuris neva jį sumušė ir prievarta įgrūdo į automobilį.
Oficiali versija – nepakitusi
Nepaisant viešai sklindančios medžiagos ir spekuliacijų, Kinijos pareigūnai kol kas nepateikė jokių komentarų dėl galimų nusikaltimo ženklų. Oficialioje mirties ataskaitoje vis dar nurodoma, kad Yu Menglong mirė dėl nelaimingo atsitikimo – nukrito nuo pastato būdamas apsvaigęs.
Šiurpios detalės ir nepatvirtinti įrašai sukėlė didelį nerimą visuomenėje. Internete gerbėjai ragina valdžią pateikti daugiau informacijos apie paskutines aktoriaus gyvenimo valandas. Socialiniuose tinkluose plinta raginimai atlikti nepriklausomą tyrimą, o viena dažniausiai pasitaikančių žinučių skelbia: „Norime tiesos apie Yu Menglong mirtį – pakanka tylos.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!