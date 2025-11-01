 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vienas iš įtariamųjų brangenybių vagyste iš Luvro paleistas nepareiškus kaltinimų

2025-11-01 16:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-01 16:44

Vienas iš penkių įtariamųjų, šią savaitę suimtų dėl precedento neturinčios brangenybių vagystės iš Luvro muziejaus, buvo paleistas nepareiškus kaltinimų, naujienų agentūrai AFP šeštadienį pranešė jo advokatės.

„Suma tikrai įspūdinga": Prancūzija įvertino iš Luvro pavogtų papuošalų vertę (nuotr. SCANPIX)

Vienas iš penkių įtariamųjų, šią savaitę suimtų dėl precedento neturinčios brangenybių vagystės iš Luvro muziejaus, buvo paleistas nepareiškus kaltinimų, naujienų agentūrai AFP šeštadienį pranešė jo advokatės.

1

Per spalio 19 dienos apiplėšimą plėšikai užlipo ant pavogto krautuvo ištraukiamosiomis kopėčiomis ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į galeriją, kurioje saugomi karališkieji brangakmeniai.

Bėgdami žemyn kopėčiomis ir įsėdę į motorolerius, jie numetė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau sugebėjo pavogti aštuonis kitus dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai, imperatorienei Marijai Luizai.

Brangenybės, kurių vertė siekia apie 102 mln. JAV dolerių (88,3 mln. eurų), iš lankomiausio pasaulyje meno muziejaus buvo pavogtos vos per septynias minutes.

Prancūzijos valdžia iš pradžių pranešė apie dviejų įtariamųjų sulaikymą, o šią savaitę prokurorai pareiškė, kad policija suėmė dar penkis asmenis, įskaitant pagrindinį įtariamąjį.

Vienas iš penkių įtariamųjų penktadienį buvo paleistas nepareiškus kaltinimų, pareiškė jo advokatės Sofia Bougrine ir Noemie Gorin.

„Šiose sunkių nusikaltimų bylose matome, kad areštų bangos labiau primena dreifuojančius tinklus“, – naujienų agentūrai AFP sakė S. Bougrine ir pažymėjo, kad kai kurie asmenys buvo sulaikyti nesirinktinai.

Anksčiau šeštadienį keli šią savaitę sulaikyti įtariamieji stojo prieš teisėjus Paryžiaus teisme. Tačiau prokurorai neatskleidė į teismą atvesdintų įtariamųjų skaičiaus.

Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau šią savaitę pranešė, kad dviem pirmiesiems sulaikytiems įtariamiesiems buvo pareikšti kaltinimai vagyste ir nusikalstamu sąmokslu.

Anot jos, tie vyrai iš dalies pripažino savo kaltę.

Įtariama, kad būtent jie įsilaužė į galeriją, kol du bendrininkai laukė lauke.

Pavogtos brangenybės vis dar nesurastos.

„Suma tikrai įspūdinga": Prancūzija įvertino iš Luvro pavogtų papuošalų vertę (nuotr. SCANPIX)
„Suma tikrai įspūdinga“: Prancūzija įvertino iš Luvro pavogtų papuošalų vertę (2)

