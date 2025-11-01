 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prokurorai: asmenys, įtariami brangenybių vagyste iš Luvro muziejaus, stojo prieš teisėjus

2025-11-01 13:33 / šaltinis: BNS
2025-11-01 13:33

Paryžiaus teisme šeštadienį prieš teisėjus stojo asmenys, įtariami brangenybių vagyste iš Luvro muziejaus, pranešė prokurorai.

Luvras (nuotr. SCANPIX)

Paryžiaus teisme šeštadienį prieš teisėjus stojo asmenys, įtariami brangenybių vagyste iš Luvro muziejaus, pranešė prokurorai.

REKLAMA
0

Tačiau prokurorai neatskleidė, kiek įtariamųjų šeštadienį stojo prieš teisėjus.

Per spalio 19 dienos apiplėšimą plėšikai užlipo ant pavogto krautuvo ištraukiamosiomis kopėčiomis ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į galeriją, kurioje saugomi karališkieji brangakmeniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bėgdami žemyn kopėčiomis ir įsėdę į motorolerius, jie numetė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau sugebėjo pavogti aštuonis kitus dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai, imperatorienei Marijai Luizai.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę pareigūnai paskelbė sulaikę du įtariamuosius. Ketvirtadienį Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau pranešė apie dar penkių, tarp jų ir pagrindinio įtariamojo, sulaikymą.

REKLAMA

Šie penki asmenys sulaikyti trečiadienį Paryžiuje ir jo apylinkėse, ypač Prancūzijos sostinės Sen Deni rajone.

Trečiadienį L. Beccuau nurodė, kad dviem pirmiesiems sulaikytiems įtariamiesiems bus pateikti kaltinimai dėl vagystės ir nusikalstamo sąmokslo.

L. Beccuau teigė, kad tie vyrai iš dalies pripažįsta savo kaltę.

Jiems buvo paskirtas kardomasis kalinimas.

L. Beccuau pabrėžė, kad iš muziejaus pavogtos brangenybės, kurių vertė vertinama 102 mln. JAV dolerių (87,7 mln. eurų), vis dar nesurastos.

Tačiau baiminamasi, kad  jog brangenybės bus išskaidytos į brangakmenius ir tauriuosius metalus, kad galėtų būti parduotos, nes dabartinės būklės jos būtų visiškai neparduodamos.

„Noriu išlaikyti viltį, kad jos (brangenybės) bus išgelbėtos“, – sakė Paryžiaus prokurorė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų