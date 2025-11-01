Prokurorai: asmenys, įtariami brangenybių vagyste iš Luvro muziejaus, stojo prieš teisėjus

Tačiau prokurorai neatskleidė, kiek įtariamųjų šeštadienį stojo prieš teisėjus.
Per spalio 19 dienos apiplėšimą plėšikai užlipo ant pavogto krautuvo ištraukiamosiomis kopėčiomis ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į galeriją, kurioje saugomi karališkieji brangakmeniai.
Bėgdami žemyn kopėčiomis ir įsėdę į motorolerius, jie numetė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau sugebėjo pavogti aštuonis kitus dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai, imperatorienei Marijai Luizai.
Praėjusią savaitę pareigūnai paskelbė sulaikę du įtariamuosius. Ketvirtadienį Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau pranešė apie dar penkių, tarp jų ir pagrindinio įtariamojo, sulaikymą.
Šie penki asmenys sulaikyti trečiadienį Paryžiuje ir jo apylinkėse, ypač Prancūzijos sostinės Sen Deni rajone.
Trečiadienį L. Beccuau nurodė, kad dviem pirmiesiems sulaikytiems įtariamiesiems bus pateikti kaltinimai dėl vagystės ir nusikalstamo sąmokslo.
L. Beccuau teigė, kad tie vyrai iš dalies pripažįsta savo kaltę.
Jiems buvo paskirtas kardomasis kalinimas.
L. Beccuau pabrėžė, kad iš muziejaus pavogtos brangenybės, kurių vertė vertinama 102 mln. JAV dolerių (87,7 mln. eurų), vis dar nesurastos.
Tačiau baiminamasi, kad jog brangenybės bus išskaidytos į brangakmenius ir tauriuosius metalus, kad galėtų būti parduotos, nes dabartinės būklės jos būtų visiškai neparduodamos.
„Noriu išlaikyti viltį, kad jos (brangenybės) bus išgelbėtos“, – sakė Paryžiaus prokurorė.
