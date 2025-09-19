Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija konfiskuos „tarptautinių satanistų“ turtą

2025-09-19 18:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 18:29

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Penktadienį Rusija į finansinių sankcijų sąrašą įtraukė „tarptautinį satanizmo judėjimą“, kaip ji vadina, o tai leidžia įšaldyti įtariamų narių turtą net ir tuo atveju, jei jie nepadarė jokio nusikaltimo.

1

Pastaraisiais metais Maskva įtraukė į juodąjį „teroristų ir ekstremistų“ sąrašą kelias neegzistuojančias organizacijas, įskaitant „tarptautinį LGBT judėjimą“ ir „antirusišką separatistų judėjimą“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokios grupės pagal Rusijos įstatymus yra vargiai apibrėžtos, todėl prokurorai gali apkaltinti bet ką esant jų nariu, tai suteikia Maskvai laisvę persekioti politinius oponentus, teigia kritikai. 

Rusijos Aukščiausiasis Teismas liepą paskelbė „tarptautinį satanizmo judėjimą“ ekstremistine organizacija, prieš tai prokurorams apkaltinus jo narius stačiatikių bažnyčių išniekinimu ir „neapykantos“ skleidimu. 

„Judėjimas yra glaudžiai susijęs su radikalaus nacionalizmo ir neonacizmo apraiškomis“, – liepą paskelbtame pareiškime teigė Rusijos generalinis prokuroras. 

Įtakingas Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovas patriarchas Kirilas sausio mėnesį pritarė draudimui, apkaltinęs satanistus piktavališkais „ritualais“ ir jaunimo įtraukimu. 

„Mūsų kareiviai pasirengę paaukoti savo gyvybes už vertybes, kurias akivaizdžiai trypia satanistai“, – sakė jis per ceremoniją Kremliuje. 

Rusijos federalinė agentūra „Rosfinmonitoring“, tvarkanti finansinį „teroristų ir ekstremistų“ juodąjį sąrašą, penktadienį į jį įtraukė „tarptautinį satanizmo judėjimą“, rodo jos interneto svetainė. 

Satanizmu vadinama ideologija ar religija, garbinanti šėtoną – antgamtinę būtybę, įkūnijančią blogį. Nėra žinoma, kiek žmonių išpažįsta satanizmą visame pasaulyje ar Rusijoje.

