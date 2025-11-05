 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kėdainiuose gyventojai skaudžiai nukentėjo nuo sukčių: prarastos sumos siekia dešimtis tūkstančių

2025-11-05 09:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 09:20

Kėdainiuose sukčiai apgaule iš dviejų žmonių išviliojo apie 28,5 tūkst. eurų, informavo policija.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Anot Policijos departamento, antradienį, 9.39 val. į pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1966 m.), kuris pareiškė galimai nukentėjęs nuo sukčių.

0

Anot Policijos departamento, antradienį, 9.39 val. į pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1966 m.), kuris pareiškė galimai nukentėjęs nuo sukčių.

Jis nurodė, kad nuo spalio 2 d. iki spalio 31 d. Kėdainiuose, namuose, rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys jį įtikino tariamai investuoti pinigines lėšas į kriptovaliutas bei apgaulės būdu išviliojo 17 530 eurų. 

Policija gavo dar vieną panašų pranešimą – nuo rusiškai kalbėjusių sukčių galimai nukentėjo dar vienas Kėdainių gyventojas.

Policijos departamento duomenimis, pirmadienį 21.17 val. į Kauno pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1976 m.), kuris pareiškė, kad nuo liepos iki spalio 31 d. Kėdainiuose, namuose, nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba, jį įtikino investuoti pinigines lėšas tariamai į kriptovaliutas, naftos ir tauriųjų metalų akcijas.

Anot vyro, tokiu būdu iš jo apgaule buvo išvilioti 11 tūkst. eurų. 

Pradėtas ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

