Kėdainiuose gyventojai skaudžiai nukentėjo nuo sukčių: prarastos sumos siekia dešimtis tūkstančių

Anot Policijos departamento, antradienį, 9.39 val. į pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1966 m.), kuris pareiškė galimai nukentėjęs nuo sukčių.
Jis nurodė, kad nuo spalio 2 d. iki spalio 31 d. Kėdainiuose, namuose, rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys jį įtikino tariamai investuoti pinigines lėšas į kriptovaliutas bei apgaulės būdu išviliojo 17 530 eurų.
Policija gavo dar vieną panašų pranešimą – nuo rusiškai kalbėjusių sukčių galimai nukentėjo dar vienas Kėdainių gyventojas.
Policijos departamento duomenimis, pirmadienį 21.17 val. į Kauno pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1976 m.), kuris pareiškė, kad nuo liepos iki spalio 31 d. Kėdainiuose, namuose, nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba, jį įtikino investuoti pinigines lėšas tariamai į kriptovaliutas, naftos ir tauriųjų metalų akcijas.
Anot vyro, tokiu būdu iš jo apgaule buvo išvilioti 11 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
