Išgirdę, kas vyksta Lietuvoje, policininkai siunčia svarbią žinią visiems: įsidėmėkite

Įraše ragina būti budriems, nesidalyti savo asmeniniais duomenimis ir neatiduoti sukčiams prieigos prie banko paskyrų.
Ragina išlikti budriems
Pareigūnai taip pat kviečia socialinių tinklų vartotojus pasidalyti savo patirtimi, jei jie yra nukentėję nuo panašių apgavysčių.
„Skaitytos istorijos, tas pats per tą patį?
„Bendravo rusų kalba“, „Pasiūlė investuoti“, „Atsiuntė nuorodą“, „Patvirtinau Smart ID“.
Tai lapkričio 3 dienos paros įvykių suvestinė. Pradėti net 5 ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų elektroninėje erdvėje ar telefonu.
Nešvaistykite savo pinigų, neatiduokite sukčiams savo pinigų.
Galbūt sekėjų tarpe turime nukentėjusiųjų nuo panašių sukčių, ir galėtų pasidalinti su kitais soc. tinklų naudotojais, kaip sukčiai sugebėjo juos įtikinti?
Lauksime istorijų komentarų skiltyje“, – rašoma įraše.
Pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų
Kartu su įrašu policijos virtualus patrulis pasidalijo aktualiu vizualu, kuriame atskleidė informaciją apie nuo sukčių nukentėjusius lietuvius ir išviliotas sumas.
„POLICIJOS VIRTUALUS PATRULIS INFORMUOJA. 2025-11-03 IŠ PAROS ĮVYKIŲ SUVESTINĖS.
Pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų elektroninėje erdvėje ar telefonu.
- Neaktyvuokite gautų nuorodų;
- Netvirtinkite Smart ID kodų;
- Saugokite savo asmeninę informaciją;
- Tikrinkite gautą informaciją.
1. KENKĖJIŠKOS NUORODOS
Lapkričio 3 d. gautas vyriškio pranešimas, kad aktyvavęs atsiųstą „DPD“ nuorodą bei suvedęs „Smart ID“ duomenis, nenustatyti asmenys pasisavino 11 tūkst. 166 eurus.
2. APSIMETIMAS KELIŲ ĮSTAIGŲ ATSTOVAIS
Kreipėsi vyriškis, kuris pareiškė, kad jam paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 10 tūkst. 650 eurų.
3. APSIMETIMAS ĮSTAIGŲ ATSTOVAIS
Kreipėsi moteris, kuri pareiškė, kad jai paskambino nepažįstamas asmuo (bendravo rusų kalba), kuris prisistatęs telekomunikacijų įmonės darbuotoju, apgaulės būdu išviliojo 7 tūkst. 20 eurų.
4. SIŪLYMAS INVESTUOTI
Kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad per investicinę platformą „Maxitrade“, nepažįstamas vyriškis (bendravo rusų kalba), apgaulės būdu išviliojo 6 tūkst. eurų.
5. PAPILDOMAS DARBAS
Kreipėsi moteris, kuri pareiškė, kad socialiniame tinkle „Facebook“, aktyvavus nuorodą „hdxjd.top“ (siūlo papildomą darbą), apgaulės būdu, nenustatyti asmenys pasisavino 15 tūkst. 82 eurų.
Nukentėjus nuo sukčių – praneškite apie tai policijai naudojantis elektroninių paslaugų portalu –www.epolicija.lt“, – rašoma vizuale.
