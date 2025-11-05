 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Išgirdę, kas vyksta Lietuvoje, policininkai siunčia svarbią žinią visiems: įsidėmėkite

2025-11-05 14:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-05 14:20

Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą, kuriuo dar kartą įspėja gyventojus apie internete vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad žmonės vis dar patenka į tų pačių schemų pinkles – bendrauja su nepažįstamaisiais, pasitiki jų pažadais greitai uždirbti ir galiausiai praranda savo santaupas.

Nauja sukčių schema – grasina susidoroti (tv3.lt koliažas)
8

Įraše ragina būti budriems, nesidalyti savo asmeniniais duomenimis ir neatiduoti sukčiams prieigos prie banko paskyrų.

Sukčių siunčiamos žinutės
Ragina išlikti budriems

Pareigūnai taip pat kviečia socialinių tinklų vartotojus pasidalyti savo patirtimi, jei jie yra nukentėję nuo panašių apgavysčių.

„Skaitytos istorijos, tas pats per tą patį?

„Bendravo rusų kalba“, „Pasiūlė investuoti“, „Atsiuntė nuorodą“, „Patvirtinau Smart ID“.

Tai lapkričio 3 dienos paros įvykių suvestinė. Pradėti net 5 ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų elektroninėje erdvėje ar telefonu.

Nešvaistykite savo pinigų, neatiduokite sukčiams savo pinigų.

Galbūt sekėjų tarpe turime nukentėjusiųjų nuo panašių sukčių, ir galėtų pasidalinti su kitais soc. tinklų naudotojais, kaip sukčiai sugebėjo juos įtikinti?

Lauksime istorijų komentarų skiltyje“, – rašoma įraše.

Pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų

Kartu su įrašu policijos virtualus patrulis pasidalijo aktualiu vizualu, kuriame atskleidė informaciją apie nuo sukčių nukentėjusius lietuvius ir išviliotas sumas.

POLICIJOS VIRTUALUS PATRULIS INFORMUOJA. 2025-11-03 IŠ PAROS ĮVYKIŲ SUVESTINĖS.

Pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų elektroninėje erdvėje ar telefonu.

  • Neaktyvuokite gautų nuorodų;
  • Netvirtinkite Smart ID kodų;
  • Saugokite savo asmeninę informaciją;
  • Tikrinkite gautą informaciją.

1. KENKĖJIŠKOS NUORODOS

Lapkričio 3 d. gautas vyriškio pranešimas, kad aktyvavęs atsiųstą DPD nuorodą bei suvedęs Smart ID“ duomenis, nenustatyti asmenys pasisavino 11 tūkst. 166 eurus.

2. APSIMETIMAS KELIŲ ĮSTAIGŲ ATSTOVAIS

Kreipėsi vyriškis, kuris pareiškė, kad jam paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 10 tūkst. 650 eurų.

3. APSIMETIMAS ĮSTAIGŲ ATSTOVAIS

Kreipėsi moteris, kuri pareiškė, kad jai paskambino nepažįstamas asmuo (bendravo rusų kalba), kuris prisistatęs telekomunikacijų įmonės darbuotoju, apgaulės būdu išviliojo 7 tūkst. 20 eurų.

4. SIŪLYMAS INVESTUOTI

Kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad per investicinę platformą Maxitrade, nepažįstamas vyriškis (bendravo rusų kalba), apgaulės būdu išviliojo 6 tūkst. eurų.

5. PAPILDOMAS DARBAS

Kreipėsi moteris, kuri pareiškė, kad socialiniame tinkle „Facebook“, aktyvavus nuorodą „hdxjd.top“ (siūlo papildomą darbą), apgaulės būdu, nenustatyti asmenys pasisavino 15 tūkst. 82 eurų.

Nukentėjus nuo sukčių – praneškite apie tai policijai naudojantis elektroninių paslaugų portalu –www.epolicija.lt“, – rašoma vizuale. 

