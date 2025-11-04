Iš trijų gyventojų sukčiai išviliojo beveik 37 tūkst. eurų: apsimetė bankininkais

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį 10.42 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1985 m.). Jis pareiškė, kad spalio 23 d. apie 13 val. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, skambinusieji apgaulės būdu išviliojo 10 tūkst. 650 eurų.
Vėlų pirmadienio vakarą, 23.44 val., į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 2004 m.). Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, nuo 15 val. iki 23 val., Vilniuje, socialiniame tinkle „Facebook“, aktyvavo nuorodą „hdxjd.top". Joje buvo siūlomas papildomas darbas.
Taip apgaulės būdu nenustatyti asmenys iš jaunos moters pasisavino 15 tūkst. 082 eurus.
Naktį į pirmadienį, 0.26 val., Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo vyro (gim. 1976 m.) pranešimą. Jis teigė, kad vėlų sekmadienio vakarą, apie 23.55 val., Vilniuje, aktyvavo atsiųstą esą siuntų pristatymo tarnybos nuorodą.
Suvedus „Smart ID“ duomenis, nenustatyti asmenys pasisavino 11 tūkst. 166 eurus.
Dėl šių sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
