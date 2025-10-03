Rusiškai kalbėję sukčiai iš garbaus amžiaus klaipėdietės išviliojo 4 tūkst. eurų

Kaip pranešė uostamiesčio policija, ketvirtadienį į pareigūnus kreipėsi 1941 m. gimusi moteris. Ji nurodė, kad prieš dieną, jai būnant namuose, Klaipėdoje, paskambino nepažįstami asmenys.
Jie bendravo rusų kalba, prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais.
Skambinusieji apgaulės būdu iš klaipėdietės išviliojo 4 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
