  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rusiškai kalbėję sukčiai iš garbaus amžiaus klaipėdietės išviliojo 4 tūkst. eurų

2025-10-03 13:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 13:14

Klaipėdoje rusiškai kalbėję sukčiai iš 81 metų moters išviliojo pinigus.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Klaipėdoje rusiškai kalbėję sukčiai iš 81 metų moters išviliojo pinigus.

0

Kaip pranešė uostamiesčio policija, ketvirtadienį į pareigūnus kreipėsi 1941 m. gimusi moteris. Ji nurodė, kad prieš dieną, jai būnant namuose, Klaipėdoje, paskambino nepažįstami asmenys. 

Jie bendravo rusų kalba, prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais.

Skambinusieji apgaulės būdu iš klaipėdietės išviliojo 4 tūkst. eurų. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

