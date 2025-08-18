Zelenskiui – sudėtingas sprendimas: arba užsitrauks Trumpo rūstybę, arba Ukraina mokės katastrofišką kainą

V. Zelenskis spaudžiamas atiduoti teritoriją už neaiškias saugumo garantijas, dėl kurių Maskva po kelerių metų gali sugrįžti dar stipresnė.
„Tai egzistencinė dilema, su kuria susiduria Ukrainos lyderis“, – pastebi „Bloomberg“.
Zelenskio laukia sudėtingas sprendimas
Po susitikimo su Vladimiru Putinu Aliaskoje, D. Trumpas palieka mažai menevrų laisvės V. Zelenskiui.
Padėtį dar labiau komplikuoja prisiminimai apie paskutinį V. Zelenskio vizitą Ovaliajame kabinete. Ten vasario gale D. Trumpas ėmė rėkti ant V. Zelenskio, susitikimas baigėsi anksčiau nei planuota.
Šį kartą V. Zelenskį lydės Europos lyderių grupė, tačiau jų įtaka kol kas abejotina. Delegacija sieks išsiaiškinti, kokias saugumo garantijas JAV yra pasiruošusios suteikti Ukrainai, sužinoti daugiau apie V. Putino reikalavimus, nustatyti trišalio susitikimo datą, paskatinti JAV imtis griežtesnių sankcijų Rusijai.
Po penktadienį vykusio susitikimo Aliaskoje D. Trumpas vėl pasirodė gana palankus V. Putinui. D. Trumpas iš esmės nutilo apie reikalavimus nutraukti ugnį ir vietoje to spaudimą permetė V. Zelenskiui. Šis pastebi, kad V. Putinas turi labai daug reikalavimų. Tarp jų – kad Ukraina atiduotų didelius žemės plotus.
Po susitikimo su V. Putinu D. Trumpas Europos lyderiams sakė, kad JAV galėtų prisidėti prie bet kokių saugumo garantijų ir kad V. Putinas yra pasirengęs tai priimti. Tačiau lieka neaišku, kokios saugumo garantijos yra aptartos su V. Putinu ir ką Kremliaus lyderis yra pasirengęs priimti.
„Mes susitarėme, kad JAV ir kitos šalys galėtų Ukrainai pasiūlyti 5 straipsnio tipo nuostatas“, – sakė D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas.
Ši nuostata sako, kad jei vienas sąjungininkas yra užpultas, tai laikoma visų narių užpuolimu.
Spaudimą patiria ir D. Trumpas. Dar rinkimų kampanijos metu jis buvo pažadėjęs, kad karą Ukrainoje pabaigs per parą. Tačiau praėjo daugiau nei pusė metų po jo inauguracijos.
Atrodo, kad D. Trumpas spaudžia Kyjivą nusileisti, o Rusija tuo metu stiprina atakas. V. Zelenskis sekmadienį pakartojo, kad Ukraina negali atsisakyti savo teritorijų. Šią poziciją palaiko dauguma ukrainiečių.
Tačiau paramos lygis sumažėjo, kontratakos stringa, o aukų skaičius auga.
Naujos derybos Vašingtone bus lemiamos V. Zelenskiui ir vidaus politikoje, pastebi „Bloomberg“. D. Trumpas mano, kad Rusija gali užimti visą Ukrainą, nors Kremlius, nepaisant daugiau nei 1 milijono aukų, sugebėjo užimti tik mažiau nei penktadalį Ukrainos teritorijos. Tuo tarpu europiečiai baiminasi, kad palankios sąlygos gali paskatinti V. Putiną plėsti agresiją.
