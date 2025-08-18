Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Perspėja dėl žodžių Trumpo ir Putino susitikime: tai gali turėti pražūtingų pasekmių

2025-08-18 07:35 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 07:35

Vokiečių politologas sekmadienį perspėjo, kad Rusijos taikos derybose išsakytas reikalavimas perimti viso Donbaso kontrolę Ukrainai gali turėti pražūtingų pasekmių.

Pragariška diena Donbase: ukrainiečiai prarado Lymaną, tęsiasi aršūs mūšiai dėl Sieverodonecko (nuotr. SCANPIX)
17

Vokiečių politologas sekmadienį perspėjo, kad Rusijos taikos derybose išsakytas reikalavimas perimti viso Donbaso kontrolę Ukrainai gali turėti pražūtingų pasekmių.

0

Duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui ZDF, Miunchene įsikūrusio Bundesvero universiteto profesorius Carlo Masala sakė, kad kontroliuodama šią gerai įtvirtintą sritį Rusija įgytų didžiulį strateginį pranašumą bet kokiame konflikte, kuris gali kilti ateityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Jei jie gautų šią teritoriją, tuomet puldami „likusią“ Ukrainą jie turėtų labai tvirtą platformą“, – paaiškino C. Malasa. Jis perspėjo, kad Rusija galėtų priartėti prie Kyjivo, o Ukrainai būtų sunkiau atremti priešų atakas.

Po penktadienį Aliaskoje įvykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimo žiniasklaidoje pasirodė nepatvirtintų pranešimų, kuriuose teigiama, kad D. Trumpas mato galimybę greitai pasiekti taikos susitarimą, jei Ukraina perduotų Rusijai visą Donbasą, įskaitant strategiškai svarbias teritorijas, kurių Rusija šiuo metu nekontroliuoja.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris ne kartą atmetė galimybę atiduoti savo šalies teritorijas, pirmadienį kartu su sąjungininkais iš Europos Vašingtone susitikęs su D. Trumpu greičiausiai patirs spaudimą tai padaryti.

C. Masala perspėjo, kad JAV ir Ukrainos pareigūnų derybose, kuriose europiečiai nedalyvautų, Vašingtonas galėtų išsireikalauti nuolaidų iš V. Zelenskio, kurias Europai pateiktų kaip užbaigtą reikalą.

Vašingtone įsikūręs Karo tyrimų institutas (ISW) pažymėjo, kad Ukraina daugiau nei dešimtmetį investavo į Donbaso gynybą, įskaitant šio regiono įtvirtinimų juostą ir karinę pramonę. Rusijos pajėgos vis dar bando apsupti teritoriją iš pietvakarių, o ekspertai teigia, kad visiškai ją užimti prireiktų ne vienerių metų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas spaudimą meta Zelenskiui: „Jis gali beveik iš karto užbaigti karą“ (17)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Donaldas Trumpas: „Ukraina į NATO nestos“ (21)
Zelenskis perėmė derybų iniciatyvą savo netikėtu siūlymu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis giria istorinį JAV pasiūlymą dėl saugumo garantijų Ukrainai (17)
Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius
Gitanas Nausėda: Ukrainai reikia realių saugumo garantijų, įskaitant JAV paramą (9)

