TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis giria istorinį JAV pasiūlymą dėl saugumo garantijų Ukrainai

2025-08-17 20:54 / šaltinis: BNS
2025-08-17 20:54

Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis sekmadienį gyrė JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimą pasiūlyti Ukrainai saugumo garantijas, panašias į tas, kurias teikia NATO.

Zelenskis perėmė derybų iniciatyvą savo netikėtu siūlymu (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis sekmadienį gyrė JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimą pasiūlyti Ukrainai saugumo garantijas, panašias į tas, kurias teikia NATO.

3

Ukrainiečių prezidentas taip kalbėjo, likus dienai iki susitikimo Vašingtone su D. Trumpu. 

„Saugumo garantijos, mūsų bendro darbo rezultatas, turi būti išties labai praktiškos, užtikrinančios apsaugą sausumoje, ore ir jūroje, ir turi būti plėtojamos dalyvaujant Europai“, – socialiniame tinkle sakė jis. 

Jo žinutė pasirodė po anksčiau sekmadienį įvykusios vaizdo konferencijos, kurioje dalyvavo kai kurie Ukrainos Europos sąjungininkai, įskaitant Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos ir Vokietijos lyderius.

