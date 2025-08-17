Zelenskis giria istorinį JAV pasiūlymą dėl saugumo garantijų Ukrainai

Ukrainiečių prezidentas taip kalbėjo, likus dienai iki susitikimo Vašingtone su D. Trumpu.
„Saugumo garantijos, mūsų bendro darbo rezultatas, turi būti išties labai praktiškos, užtikrinančios apsaugą sausumoje, ore ir jūroje, ir turi būti plėtojamos dalyvaujant Europai“, – socialiniame tinkle sakė jis.
Jo žinutė pasirodė po anksčiau sekmadienį įvykusios vaizdo konferencijos, kurioje dalyvavo kai kurie Ukrainos Europos sąjungininkai, įskaitant Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos ir Vokietijos lyderius.
