Trumpas spaudimą meta Zelenskiui: „Jis gali beveik iš karto užbaigti karą“

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad V. Zelenskis gali užbaigti karą. „Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali beveik iškarto užbaigti karą su Rusija, jei nori, arba jis gali kovoti toliau“, – rašė JAV prezidentas.
V. Zelenskis tinkle „X“ sureagavo į šį D. Trumpo pareiškimą. Jis teigė, kad jau atvyko į Vašingtoną ir padėkojo D. Trumpui už kvietimą.
„Visi mes labai norime greitai ir patikimai užbaigti šį karą. Ir taika turi būti ilgalaikė, – rašė jis. V. Zelenskis pridūrė: „Ne taip, kaip prieš daug metų, kai Ukraina buvo priversta atsisakyti Krymo ir dalies mūsų rytinės teritorijos – dalies Donbaso. O. V. Putinas tuo tik pasinaudojo kaip tramplinu tolesniam puolimui“.
D. Trumpas, Baltųjų rūmų duomenimis, pirmadienį, praėjus trims dienoms po viršūnių susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, nuo 13.15 val. vietos laiku (20.15 val. Lietuvos laiku) Baltuosiuose rūmuose priims V. Zelenskį ir kelis aukštus Europos politikus. Pokalbiuose, be kitų, dalyvaus Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, britų premjeras Keiras Starmeris, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Pagrindinės temos bus saugumo garantijos Ukrainai taikos atveju ir pozicija dėl Rusijos teritorinių pretenzijų. Anot žiniasklaidos, D. Trumpas užsiminė apie JAV saugumo garantijas Ukrainai. Tinkle „Truth Social“ jis, turėdamas omenyje pirmadienį, kalbėjo apie „didelę dieną“. Esą „garbė“ priimti tiek daug aukštų Europos atstovų.
