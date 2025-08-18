Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Zelenskis atvyko į JAV: prieš susitikimą su Trumpu – pirmas komentaras

2025-08-18 06:59
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-08-18 06:59

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sekmadienio vakarą atvykęs į Vašingtoną, prieš derybas su JAV prezidentu pareiškė, kad visos pusės nori greitos karo pabaigos, ir paragino siekti ilgalaikės taikos.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sekmadienio vakarą atvykęs į Vašingtoną, prieš derybas su JAV prezidentu pareiškė, kad visos pusės nori greitos karo pabaigos, ir paragino siekti ilgalaikės taikos.

11

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
06:56

Zelenskis atvyko į Vašingtoną: prieš susitikimą su Trumpu – pirmas komentaras

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sekmadienio vakarą atvykęs į Vašingtoną, prieš derybas su JAV prezidentu pareiškė, kad visos pusės nori greitos karo pabaigos, ir paragino siekti ilgalaikės taikos.

„Mes visi labai norime greitai ir patikimai užbaigti šį karą“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.

Ukrainiečių lyderis, lydimas kai kurių Europos lyderių, pirmadienį susitiks su Donaldu Trumpu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:04

Rusai smogė Charkivui: žuvo 3 žmonės, tarp jų – mažas vaikas

Per naktinę Rusijos dronų ataką Charkive žuvo trys žmonės, o dar daugiau nei dešimt buvo sužeista, pirmadienį pranešė meras.

„Šiuo metu žuvo trys žmonės, tarp jų – mažas vaikas. Dar 17 žmonių, tarp jų – šeši vaikai, buvo sužeisti“, – platformoje „Telegram“ sakė Charkivo meras Ihoris Terechovas. 

Pasak jo, kelioms valandomis anksčiau rusai balistine raketa smogė netoli Rusijos sienos esančiam miestui. Per šią ataką buvo sužeista mažiausiai 11 žmonių.

07:02

Trumpas spaudimą meta Zelenskiui: „Jis gali beveik iškarto užbaigti karą“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš savo susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu atmetė Rusijos aneksuoto Krymo pusiasalio grąžinimą ir Ukrainos narystę NATO. „Kai kurie dalykai nesikeičia“, – rašė jis sekmadienio vakarą savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad V. Zelenskis gali užbaigti karą. „Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali beveik iškarto užbaigti karą su Rusija, jei nori, arba jis gali kovoti toliau“,  – rašė JAV prezidentas.

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

