  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pagrindine derybų tema tapę Rusijos okupuoti Ukrainos regionai: štai ką svarbu žinoti

2025-08-18 18:36 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 18:36

Penki Rusijos okupuoti Ukrainos regionai yra svarbiausi dedant diplomatines pastangas užbaigti trejus su puse metų trunkantį karą. 

Krymas, 2024-ieji (nuotr. SCANPIX)
12

Penki Rusijos okupuoti Ukrainos regionai yra svarbiausi dedant diplomatines pastangas užbaigti trejus su puse metų trunkantį karą. 

Pasak šaltinio, Rusija reikalauja visų rytinių Donecko ir Luhansko sričių mainais į fronto linijos įšaldymą pietinėse Chersono ir Zaporižios srityse.

Šaltinis, informuotas apie Donaldo Trumpo ir Europos lyderių pokalbį telefonu po jo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, sakė, kad JAV lyderis „linkęs pritarti“ šiam pasiūlymui. 

Tačiau Ukraina nesutinka atsisakyti šių regionų, laiko juos „laikinai okupuotais“. 

Štai ką reikia žinoti apie šias teritorijas. 

Doneckas ir Luhanskas: didžiausias Kremliaus prioritetas 

Dvi su Rusija besiribojančios sritys sudaro Donbasą, pramonės ir kasybos regioną, apimantį Donecko ir Luhansko teritoriją, jo užkariavimas yra V. Putino prioritetas. 

Rusijos pajėgos kontroliuoja daugiau nei 99 proc. Luhansko ir 79 proc. Donecko srities, įskaitant jų sostines, rodo AFP atlikta Amerikos karo tyrimų instituto (ISW) ir „Kritinių grėsmių projekto“ (CTP) duomenų analizė. 

Pasak vietos pareigūnų, maždaug 242 700 žmonių vis dar gyvena Ukrainos kontroliuojamose Donecko srities dalyse, įskaitant kelis miestus.

Rusijos puolimas kelia grėsmę Ukrainos kariniams logistikos centrams ir tvirtovėms šiame rajone, stipriai įtvirtintame nuo 2014 m., kai Maskvos remiami separatistai pradėjo konfliktą.

Plataus masto invazija 2022 m. vasarį dar labiau pablogino padėtį, nuniokojo didelius žemės plotus ir privertė daugelį bėgti. Doneckas ir Luhanskas tradiciškai yra rusakalbių gyvenamos teritorijos, Kremlius tai panaudojo kaip dingstį invazijai pateisinti. 

2022 m. rugsėjį Rusija pareiškė aneksavusi du anglies kasybos regionus, taip pat ir pietines Chersono ir Zaporižios sritis. 

Donecko srityje vyko vieni kruviniausių mūšių, pavyzdžiui, Bachmute, Mariupolyje ir Avdijivkoje. 

Chersonas: iš dalies išlaisvintas 

Chersono sritis, žinoma dėl žemės ūkio, invazijos pradžioje buvo beveik visiškai okupuota Rusijos armijos. Tačiau vėliau Ukraina per 2022 m. lapkritį surengtą kontrpuolimą susigrąžino regiono sostinę, irgi vadinamą Chersonu. 

Nuo to laiko fronto linija buvo gana stabili, Rusijos armija kontroliuoja apie 71 proc. Chersono srities, rodo AFP analizė. 

Zaporižios srityje taip pat mažai kas keičiasi, Ukraina ir toliau kontroliuoja pagrindinį jos miestą. 

Zaporižia: trapus branduolinis regionas

AFP skaičiavimais, Rusija kontroliuoja 74 proc. Zaporižios srities, įskaitant didžiausią Europoje Zaporižios atominę elektrinę, kurią Maskva užėmė pirmosiomis karo savaitėmis. 

Elektrinė uždaryta, tačiau laikoma nesaugia, nes yra arti kovų zonos. Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą dėl taikymosi į ją. 

Sumai ir Charkivas: nedideli įsiveržimai 

Be teritorijų, kurias Rusija teigia aneksavusi, jos kariuomenė vykdo nedidelius įsiveržimus į šiaurės rytines pasienio Sumų ir Charkivo sritis. Tačiau Maskva ten nekontroliuoja jokių didelių gyvenviečių, yra užėmusi tik penkis procentus Charkivo srities ir vieną procentą Sumų srities, rodo AFP atlikta ISW ir CTP duomenų analizė. 

Kremlius pareiškė, kad nori ten įkurti „buferinę zoną“, kad užkirstų kelią Ukrainos įsiveržimams į Rusiją, tokiems kaip įsiveržimas į Kurską 2024 m. vasarą. 

Krymas: 11 okupacijos metų 

Rusija aneksavo Krymą 2014 m., surengusi neteisėtą referendumą, kurį pasmerkė tarptautinė bendruomenė. Kremliaus kontrolė pusiasalyje išlieka ypač stipri. 

Maskva siekia, kad Vakarų šalys ir Kyjivas pripažintų aneksiją. 

Ukraina negalės susigrąžinti Krymo, sekmadienio vakarą, praėjus dviem dienoms po susitikimo su V. Putinu, perspėjo D. Trumpas. 

2018 m. Rusija pastatė tiltą, jungiantį kurortinį ir vyndarystės regioną su žemynu, dabar tiltas yra Ukrainos armijos taikinys. Kyjivas taip pat puola Maskvos karinę ir karinio jūrų laivyno infrastruktūrą stipriai įtvirtintame pusiasalyje. 

Ukrainiečių gyvenimą aneksuotose teritorijose sunku įvertinti. 

Ukrainos valdžios teigimu, bet koks nepritarimas ar okupacijos kritika Maskvos paskirtos administracijos yra baudžiama sulaikymu, kankinimu ar mirtimi. 

Kremlius kaltinamas teritorijų „rusifikavimu“ per švietimą, žiniasklaidą ir visus kasdienio gyvenimo aspektus, siūlo rusams paskatas persikelti į šias teritorijas ir prievarta perša ukrainiečiams Rusijos pasus.

