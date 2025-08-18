Vance`as jungiasi prie Zelenskio ir Trumpo derybų: ar šįkart pavyks išvengti konflikto?

Vasario mėnesį per emocijų kupiną D. Trumpo ir V. Zelenskio susidūrimą Ovaliajame kabinete būtent J. D. Vance‘as užsipuolė Ukrainos prezidentą, vėliau prie jo prisijungė ir D. Trumpas.
D. Trumpas susitinka su V. Zelenskiu(37 nuotr.)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis, D. Trumpas, J.D. Vance'as (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis, D. Trumpas, J.D. Vance'as (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis, D. Trumpas, J.D. Vance'as (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis, D. Trumpas, J.D. Vance'as (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis, D. Trumpas, J.D. Vance'as (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis, D. Trumpas, J.D. Vance'as (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
V. Zelenskis, D. Trumpas, J.D. Vance'as (nuotr. SCANPIX)
Tą kartą J. D. Vance‘as apkaltino V. Zelenskį nepagarba, nes jis į susitikimą Ovaliajame kabinete atvyko be kostiumo.
Jis taip pat sakė, kad V. Zelenskis per 2024 m. JAV prezidento rinkimus rėmė D. Trumpo konkurentus – JAV demokratų partiją.
Trumpo komanda paklausė Zelenskio, ar jis šįkart atvyks su kostiumu
Baltieji rūmai paklausė Ukrainos pareigūnų, ar V. Zelenskis pirmadienį į susitikimą su D. Trumpu atvyks dėvintis kostiumą, skelbia „Axios“.
Anot leidinio, apie tai patvirtino du šaltiniai.
Vienas šaltinis sako, kad „tai būtų geras taikos ženklas“, jei V. Zelenskis pirmadienį vilkėtų kostiumą, bet pridūrė, kad nemano, jog „jis tai padarys.“
„Būtų puiku, jei jis vilkėtų kaklaraištį, bet nemanome, kad jis tai padarys“, – teigia kitas šaltinis.
Anot leidinio, JAV prezidentas J. D. Vance‘as yra labiau susierzinęs dėl to, kad V. Zelenskis atvyko be kostiumo, nei D. Trumpas.
Pirmadienį vakare V. Zelenskis ir Europos lyderių delegacija lankysis Baltuosiuose rūmuose, kur kalbėsis apie karo Ukrainoje pabaigą.
D. Trumpas šiomis dienomis permetė atsakomybę dėl karo pabaigos V. Zelenskiui, sakydamas, kad jis karą gali pabaigti labai greitai.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA