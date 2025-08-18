Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vance`as jungiasi prie Zelenskio ir Trumpo derybų: ar šįkart pavyks išvengti konflikto?

2025-08-18 16:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 16:21

JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as šiandien dalyvaus Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikime, praneša „ABC News“, remdamasis su situacija susipažinusiais šaltiniais.

V. Zelenskis, D. Trumpas, J. D. Vance''as (nuotr. SCANPIX)
37

JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as šiandien dalyvaus Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikime, praneša „ABC News“, remdamasis su situacija susipažinusiais šaltiniais.

REKLAMA
19

Vasario mėnesį per emocijų kupiną D. Trumpo ir V. Zelenskio susidūrimą Ovaliajame kabinete būtent J. D. Vance‘as užsipuolė Ukrainos prezidentą, vėliau prie jo prisijungė ir D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas susitinka su V. Zelenskiu
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. D. Trumpas susitinka su V. Zelenskiu

Tą kartą J. D. Vance‘as apkaltino V. Zelenskį nepagarba, nes jis į susitikimą Ovaliajame kabinete atvyko be kostiumo.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat sakė, kad V. Zelenskis per 2024 m. JAV prezidento rinkimus rėmė D. Trumpo konkurentus – JAV demokratų partiją.

REKLAMA

Trumpo komanda paklausė Zelenskio, ar jis šįkart atvyks su kostiumu

Baltieji rūmai paklausė Ukrainos pareigūnų, ar V. Zelenskis pirmadienį į susitikimą su D. Trumpu atvyks dėvintis kostiumą, skelbia „Axios“.

Anot leidinio, apie tai patvirtino du šaltiniai.

Vienas šaltinis sako, kad „tai būtų geras taikos ženklas“, jei V. Zelenskis pirmadienį vilkėtų kostiumą, bet pridūrė, kad nemano, jog „jis tai padarys.“

REKLAMA
REKLAMA

„Būtų puiku, jei jis vilkėtų kaklaraištį, bet nemanome, kad jis tai padarys“, – teigia kitas šaltinis.

Anot leidinio, JAV prezidentas J. D. Vance‘as yra labiau susierzinęs dėl to, kad V. Zelenskis atvyko be kostiumo, nei D. Trumpas.

Pirmadienį vakare V. Zelenskis ir Europos lyderių delegacija lankysis Baltuosiuose rūmuose, kur kalbėsis apie karo Ukrainoje pabaigą.

D. Trumpas šiomis dienomis permetė atsakomybę dėl karo pabaigos V. Zelenskiui, sakydamas, kad jis karą gali pabaigti labai greitai.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Istorinis susitikimas? Zelenskis, Trumpas ir Putinas gali sėsti prie vieno stalo jau šią savaitę (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Istorinis susitikimas? Zelenskis, Trumpas ir Putinas gali sėsti prie vieno stalo jau šią savaitę (24)
NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: Trumpo komanda paklausė Zelenskio, ar jis šįkart atvyks su kostiumu (23)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Prieš susitikimą JAV – kruvinas rusų smūgis Ukrainai, sureagavo Zelenskis: Maskva turi išgirsti „stop“ (60)
Rusijos popagandoje – vaizdo įrašas su tanku, ant kurio rusų ir JAV vėliavos (nuotr. stop kadras)
Rusijos popagandoje – vaizdo įrašas su tanku, ant kurio rusų ir JAV vėliavos (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
va
va
2025-08-18 16:42
ir svancas prisiplaks
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų