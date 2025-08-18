Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaltiniai: Trumpo komanda paklausė Zelenskio, ar jis šįkart atvyks su kostiumu

2025-08-18 14:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 14:44

Baltieji rūmai paklausė Ukrainos pareigūnų, ar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį į susitikimą su Donaldu Trumpu atvyks dėvintis kostiumą, skelbia „Axios“.

NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)

Baltieji rūmai paklausė Ukrainos pareigūnų, ar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį į susitikimą su Donaldu Trumpu atvyks dėvintis kostiumą, skelbia „Axios“.

REKLAMA
2

Anot leidinio, apie tai patvirtino du šaltiniai.

Vienas šaltinis sako, kad „tai būtų geras taikos ženklas“, jei V. Zelenskis pirmadienį vilkėtų kostiumą, bet pridūrė, kad nemano, jog „jis tai padarys.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Būtų puiku, jei jis vilkėtų kaklaraištį, bet nemanome, kad jis tai padarys“, – teigia kitas šaltinis.

REKLAMA
REKLAMA

Anot leidinio, JAV prezidentas J. D. Vance‘as yra labiau susierzinęs dėl to, kad V. Zelenskis atvyko be kostiumo, nei D. Trumpas.

REKLAMA

Zelenskio apranga sulaukė pastabų

V. Zelenskio apranga tapo problema praėjusį kartą, kai jis lankėsi Baltuosiuose rūmuose. Jo buvo paklausta, kodėl jis į Baltuosius rūmus atvyko be kostiumo.

V. Zelenskis tiesiog atsakė: „Ar tai problema?“

„Aš dėvėsiu tada, kai baigsis šis karas. Galbūt kažką panašaus į jūsų, galbūt kažką geresnio, nežinau. Pamatysime. Galbūt ką nors pigesnio", – žurnalistui atsakė V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA

Šaltiniai sako, kad V. Zelenskis pirmadienį į Baltuosius rūmus atvyks vilkėdamas tą patį juodą švarką, kurį vilkėjo birželio mėnesį NATO viršūnių susitikime Nyderlanduose.

„Tai bus „kostiumo stiliaus“, bet ne pilnas kostiumas“, – teigė vienas iš šaltinių.

Nuo karo pradžios V. Zelenskis dėvi paprastesnius, kartais karinę uniformą primenančius rūbus.

Pirmadienį vakare V. Zelenskis ir Europos lyderių delegacija lankysis Baltuosiuose rūmuose, kur kalbėsis apie karo Ukrainoje pabaigą.

D. Trumpas šiomis dienomis permetė atsakomybę dėl karo pabaigos V. Zelenskiui, sakydamas, kad jis karą gali pabaigti labai greitai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Prieš susitikimą JAV – kruvinas rusų smūgis Ukrainai, sureagavo Zelenskis: Maskva turi išgirsti „stop“ (34)
Rusijos popagandoje – vaizdo įrašas su tanku, ant kurio rusų ir JAV vėliavos (nuotr. stop kadras)
Rusijos popagandoje – vaizdo įrašas su tanku, ant kurio rusų ir JAV vėliavos (8)
Volodymyras Zelenskis. Andrius Ufartas/ELTA
Volodymyras Zelenskis po Donaldo Trumpo spaudimo Ukrainai: Rusija privalo užbaigti karą (2)
Lietuvos karo akademijos pirmakursių priesaikos ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėdos patarėjas prabilo, kiek Lietuvos karių būtų siunčiama į Ukrainą (54)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų