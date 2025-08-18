Šaltiniai: Trumpo komanda paklausė Zelenskio, ar jis šįkart atvyks su kostiumu

Anot leidinio, apie tai patvirtino du šaltiniai.
Vienas šaltinis sako, kad „tai būtų geras taikos ženklas“, jei V. Zelenskis pirmadienį vilkėtų kostiumą, bet pridūrė, kad nemano, jog „jis tai padarys.“
„Būtų puiku, jei jis vilkėtų kaklaraištį, bet nemanome, kad jis tai padarys“, – teigia kitas šaltinis.
Anot leidinio, JAV prezidentas J. D. Vance‘as yra labiau susierzinęs dėl to, kad V. Zelenskis atvyko be kostiumo, nei D. Trumpas.
Zelenskio apranga sulaukė pastabų
V. Zelenskio apranga tapo problema praėjusį kartą, kai jis lankėsi Baltuosiuose rūmuose. Jo buvo paklausta, kodėl jis į Baltuosius rūmus atvyko be kostiumo.
V. Zelenskis tiesiog atsakė: „Ar tai problema?“
„Aš dėvėsiu tada, kai baigsis šis karas. Galbūt kažką panašaus į jūsų, galbūt kažką geresnio, nežinau. Pamatysime. Galbūt ką nors pigesnio", – žurnalistui atsakė V. Zelenskis.
Šaltiniai sako, kad V. Zelenskis pirmadienį į Baltuosius rūmus atvyks vilkėdamas tą patį juodą švarką, kurį vilkėjo birželio mėnesį NATO viršūnių susitikime Nyderlanduose.
„Tai bus „kostiumo stiliaus“, bet ne pilnas kostiumas“, – teigė vienas iš šaltinių.
Nuo karo pradžios V. Zelenskis dėvi paprastesnius, kartais karinę uniformą primenančius rūbus.
Pirmadienį vakare V. Zelenskis ir Europos lyderių delegacija lankysis Baltuosiuose rūmuose, kur kalbėsis apie karo Ukrainoje pabaigą.
D. Trumpas šiomis dienomis permetė atsakomybę dėl karo pabaigos V. Zelenskiui, sakydamas, kad jis karą gali pabaigti labai greitai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!