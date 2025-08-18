Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Zelenskį į susitikimą Vašingtone lydės netikėtas Europos lyderis – Trumpas nestokoja jam simpatijų

2025-08-18 17:23 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 17:23

Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį į pirmadienio susitikimą su Donaldu Trumpu Vašingtone lydės ne tik NATO vadovas, Europos Komisijos pirmininkė bei didžiųjų Europos šalių vadovai, bet ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas. Tai, kad į delegaciją įtrauktas ir palyginti nedidelės Šiaurės Europos valstybės vadovas daug kam sukėlė klausimų. Kaip rašo tarptautiniai naujienų portalai atsakymo reikėtų ieškoti vadinamojoje „Golfo diplomatijoje“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Be Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir prezidento Stubbo, susitikime taip pat dalyvaus kiti Europos lyderiai“, – teigiama sekmadienio popietę Suomijos prezidentūros išplatintame pranešime, kurį cituoja suomių naujienų portalas „Yle“.

Susitikime taip pat dalyvaus Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris.

Apie prisijungimą prie delegacijos kiek vėliau už kitus patvirtinęs K. Starmeris transliuotojui BBC pažymėjo „kartu su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu (iš visų Europos lyderių palaikąs – ELTA) bene artimiausius santykius su JAV prezidentu“.

Amerikos naujienų portalas „Politico“, remdamasis „dviem Europos diplomatais ir su šiuo klausimu susipažinusiais asmenimis“, šeštadienį vėlai vakare pranešė, kad Europos lyderiai lydėti V. Zelenskį pirmiausia paprašė būtent A. Stubbo.

Dienraštis „The New York Times“ savaitgalį taip pat rašė apie D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikime dalyvauti pakviestus „nenurodytus Europos lyderius“.

„Politico“ teigimu, laikomasi nuomonės, kad Suomijos prezidento dalyvavimas derybose galėtų padėti išvengti galimų JAV ir Ukrainos prezidentų konfliktų, panašių į tuos, kurie įsiplieskė per pastarąjį nesėkmingą V. Zelenskio vizitą Baltuosiuose rūmuose vasario mėnesį.

„Politico“ A. Stubbą pavadino „vienu iš Trumpo mėgstamiausių pašnekovų“.

D. Trumpo simpatijų A. Stubbui ištakos siekia Floridos golfo aikštynus 

Panašu, kad nepaisant politinių nesutarimų dėl karo Ukrainoje, abu prezidentai, užmezgė bičiulystę per ilgą A. Stubbo vizitą D. Trumpo golfo kurorte Floridoje kovo mėnesį, kai JAV lyderis padovanojo Stubbui golfo lazdų rinkinį, rašo „Yle“.

Prieš D. Trumpo vizitą į Škotiją liepos mėnesį, kur JAV prezidentas taip pat žaidė golfą, britų naujienų portalas „The Spectator“ išleido straipsnį pavadinimu „Donaldas ir golfo diplomatija“, kuriame pažymima, kad pasaulio lyderiai golfą dabar laiko diplomatijos įrankiu.

„Anapilin iškeliavęs Japonijos premjeras Shinzo Abe su Trumpu sužaidė penkis raundus ir 2016 m. padovanojo jam 3,7 tūkst. dolerių vertės auksinę golfo lazdą. Abei tai atnešė tiek sėkmės, kad šio sporto ėmėsi Pietų Korėjos prezidentas Yoon Suk-Yeolas, siekdamas pagerinti savo diplomatinius šansus.

Su šiuo bendru pomėgiu gali būtiiš dalies susijusi ir Nigelio Farage'o artima draugystė su Trumpu – „Reform UK“ lyderis aiškina, kad jam beveik buvo pavykę gauti golfo stipendiją JAV koledže, tačiau Farage'as nebegalįs žaisti dėl nugaros problemų“, – rašoma straipsnyje.  

„The Spectator“ straipsnyje atskirai minimas ir Suomijos prezidentas A. Stubbas, kuris yra buvęs golfo žaidėjas viename Pietų Karolinos valstijos universitetų. Anot portalo, susitarimą dėl suomiškų ledlaužių pirkimo su JAV prezidentu jis pasiekė po to, kai kovo mėnesį Palm Bičo mieste Floridoje žaidė golfo turnyre su D. Trumpu kaip savo partneriu – ir jį laimėjo.

Europos lyderių delegacija į Baltuosius rūmus atvyksta pirmadienį 19.00 val. Lietuvos laiku.

