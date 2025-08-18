Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Svarbi diena Baltuosiuose rūmuose“: Trumpas sako, kad jam yra „garbė“ priimti Europos lyderius

2025-08-18 17:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 17:03

JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose paskelbė, kad šiandien yra „svarbi diena Baltuosiuose rūmuose“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

„Mes niekada anksčiau čia nesulaukėme tiek daug Europos lyderių“, – rašė jis savo „Truth Social“ paskyroje.

„Didžiulė garbė Amerikai!!!! Pažiūrėkime, kokie bus rezultatai???“, – pridūrė jis.

Pirmadienį vakare V. Zelenskis ir Europos lyderių delegacija lankysis Baltuosiuose rūmuose, kur kalbėsis apie karo Ukrainoje pabaigą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas šiomis dienomis permetė atsakomybę dėl karo pabaigos V. Zelenskiui, sakydamas, kad jis karą gali pabaigti labai greitai.

Tuo tarpu agentūra „Ukrinform“ praneša, kad Volodymyras Zelenskis prieš susitikimą su D. Trumpu Vašingtone susitiko su JAV pasiuntiniu Keithu Kelloggu.

