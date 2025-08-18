„Svarbi diena Baltuosiuose rūmuose“: Trumpas sako, kad jam yra „garbė“ priimti Europos lyderius

„Mes niekada anksčiau čia nesulaukėme tiek daug Europos lyderių“, – rašė jis savo „Truth Social“ paskyroje.
„Didžiulė garbė Amerikai!!!! Pažiūrėkime, kokie bus rezultatai???“, – pridūrė jis.
Pirmadienį vakare V. Zelenskis ir Europos lyderių delegacija lankysis Baltuosiuose rūmuose, kur kalbėsis apie karo Ukrainoje pabaigą.
D. Trumpas šiomis dienomis permetė atsakomybę dėl karo pabaigos V. Zelenskiui, sakydamas, kad jis karą gali pabaigti labai greitai.
Tuo tarpu agentūra „Ukrinform“ praneša, kad Volodymyras Zelenskis prieš susitikimą su D. Trumpu Vašingtone susitiko su JAV pasiuntiniu Keithu Kelloggu.
