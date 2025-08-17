Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. Socialdemokratų sprendimas dėl koalicijos; Kaune autobusas pervažiavo moterį; Zelenskis vyks į Vašingtoną

2025-08-17 18:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-17 18:27

Karštos naujienos iš Socialdemokratų būstinės sostinėje, kur partijos taryba apsisprendė dėl valdančiosios koalicijos sudėties. Po tarybos posėdžio paaiškėjo, kad Lietuvai vadovaus socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir valstiečių koalicija. Sauliaus Skvernelio „Demokratai“ liko nuošalyje.

Karštos naujienos iš Socialdemokratų būstinės sostinėje, kur partijos taryba apsisprendė dėl valdančiosios koalicijos sudėties. Po tarybos posėdžio paaiškėjo, kad Lietuvai vadovaus socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir valstiečių koalicija. Sauliaus Skvernelio „Demokratai“ liko nuošalyje.

REKLAMA
2
REKLAMA
REKLAMA

Skaudi nelaimė nutiko Kauno autobusų stotyje. Atbuline eiga važiavęs keleivinis mikroautobusas parbloškė ir pervažiavo senjorę. Garbaus amžiaus – 89 -erių metų – moteriai sužalotos kojos, ji skubiai nuvežta į Kauno klinikas. 

Europos lyderiai kartu su Volodymyru Zelenskiu pirmadienį vyks į Vašingtoną aptarti Aliaskos susitikimo. O pats Donaldas Trumpas skelbia, kad sieks ne paliaubų, o ilgalaikės taikos. Po susitikimo su Putinu, D. Trumpas europiečiams ir Zelenskiui pasakė, kad Maskva reikalauja Donecko srities, bet sutiktų nutraukti ugnį ties Chersono ir Zaporižios kontaktine linija. O kalbėdamas apie saugumo garantijas, D. Trumpas sutiko, kad ne tik Europos šalys, bet ir Amerika gintų Ukrainą. Tačiau apžvalgininkai skeptiški, sako, kad Aliaskos susitikimas buvo naudingas tik Putinui, o Vašingtone Zelenskiui bus pateiktas nesąžiningas pasiūlymas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų