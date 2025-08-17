TV3 Žinios. Socialdemokratų sprendimas dėl koalicijos; Kaune autobusas pervažiavo moterį; Zelenskis vyks į Vašingtoną

Skaudi nelaimė nutiko Kauno autobusų stotyje. Atbuline eiga važiavęs keleivinis mikroautobusas parbloškė ir pervažiavo senjorę. Garbaus amžiaus – 89 -erių metų – moteriai sužalotos kojos, ji skubiai nuvežta į Kauno klinikas.
Europos lyderiai kartu su Volodymyru Zelenskiu pirmadienį vyks į Vašingtoną aptarti Aliaskos susitikimo. O pats Donaldas Trumpas skelbia, kad sieks ne paliaubų, o ilgalaikės taikos. Po susitikimo su Putinu, D. Trumpas europiečiams ir Zelenskiui pasakė, kad Maskva reikalauja Donecko srities, bet sutiktų nutraukti ugnį ties Chersono ir Zaporižios kontaktine linija. O kalbėdamas apie saugumo garantijas, D. Trumpas sutiko, kad ne tik Europos šalys, bet ir Amerika gintų Ukrainą. Tačiau apžvalgininkai skeptiški, sako, kad Aliaskos susitikimas buvo naudingas tik Putinui, o Vašingtone Zelenskiui bus pateiktas nesąžiningas pasiūlymas.
