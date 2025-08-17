Macronas: europiečiai paklaus Trumpo apie saugumo garantijas Ukrainai

E. Macronas kalbėjo iš savo vasaros rezidencijos, telefonu prisijungęs prie kitų Europos lyderių konferencijos derinant jų bendrą poziciją prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą su D. Trumpu pirmadienį Vašingtone.
E. Macronas sakė, kad lyderiai siekia sutelkti „vieningą europiečių ir ukrainiečių frontą“ bei paklausti amerikiečių, kiek jie pasirengę prisidėti prie saugumo garantijų, kurios būtų pasiūlytos Ukrainai taikos susitarime.
Kalbėdamas apie Maskvos poziciją, jis sakė, kad „yra tik viena valstybė, siūlanti taiką, kuri būtų kapituliacija – Rusija.“
E. Macronas pridūrė, kad negali būti jokių diskusijų dėl Ukrainos teritorijų be Ukrainos ir lygiai taip pat negali būti „jokių diskusijų apie europiečių saugumą be jų“.
Europos lyderiai turėtų dalyvauti kituose aukščiausiojo lygio susitikimuose dėl krizės Ukrainoje, sakė E. Macronas.
