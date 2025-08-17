Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Macronas: europiečiai paklaus Trumpo apie saugumo garantijas Ukrainai

2025-08-17 20:41 / šaltinis: ELTA
2025-08-17 20:41

Sekmadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Europos lyderiai paklaus JAV prezidento Donaldo Trumpo, kiek jis pasirengęs paremti saugumo garantijas Ukrainai, ir pridūrė nemanąs, jog Rusija nori taikos. 

Macronas kalbėjosi su Putinu, šis pažėrė riebių kaltinimų Vakarams (nuotr. SCANPIX)

Sekmadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Europos lyderiai paklaus JAV prezidento Donaldo Trumpo, kiek jis pasirengęs paremti saugumo garantijas Ukrainai, ir pridūrė nemanąs, jog Rusija nori taikos. 

2

E. Macronas kalbėjo iš savo vasaros rezidencijos, telefonu prisijungęs prie kitų Europos lyderių konferencijos derinant jų bendrą poziciją prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą su D. Trumpu pirmadienį Vašingtone.

E. Macronas sakė, kad lyderiai siekia sutelkti „vieningą europiečių ir ukrainiečių frontą“ bei paklausti amerikiečių, kiek jie pasirengę prisidėti prie saugumo garantijų, kurios būtų pasiūlytos Ukrainai taikos susitarime. 

Kalbėdamas apie Maskvos poziciją, jis sakė, kad „yra tik viena valstybė, siūlanti taiką, kuri būtų kapituliacija – Rusija.“

E. Macronas pridūrė, kad negali būti jokių diskusijų dėl Ukrainos teritorijų be Ukrainos ir lygiai taip pat negali būti „jokių diskusijų apie europiečių saugumą be jų“.

Europos lyderiai turėtų dalyvauti kituose aukščiausiojo lygio susitikimuose dėl krizės Ukrainoje, sakė E. Macronas.

