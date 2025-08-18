Rusai smogė Charkivui: žuvo 3 žmonės, tarp jų – mažas vaikas
Per naktinę Rusijos dronų ataką Charkive žuvo trys žmonės, o dar daugiau nei dešimt buvo sužeista, pirmadienį pranešė meras.
„Šiuo metu žuvo trys žmonės, tarp jų – mažas vaikas. Dar 17 žmonių, tarp jų – šeši vaikai, buvo sužeisti“, – platformoje „Telegram“ sakė Charkivo meras Ihoris Terechovas.
Pasak jo, kelioms valandomis anksčiau rusai balistine raketa smogė netoli Rusijos sienos esančiam miestui. Per šią ataką buvo sužeista mažiausiai 11 žmonių.
Trumpas spaudimą meta Zelenskiui: „Jis gali beveik iškarto užbaigti karą“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš savo susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu atmetė Rusijos aneksuoto Krymo pusiasalio grąžinimą ir Ukrainos narystę NATO. „Kai kurie dalykai nesikeičia“, – rašė jis sekmadienio vakarą savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad V. Zelenskis gali užbaigti karą. „Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali beveik iškarto užbaigti karą su Rusija, jei nori, arba jis gali kovoti toliau“, – rašė JAV prezidentas.
Zelenskis atvyko į Vašingtoną: prieš susitikimą su Trumpu – pirmas komentaras
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sekmadienio vakarą atvykęs į Vašingtoną, prieš derybas su JAV prezidentu pareiškė, kad visos pusės nori greitos karo pabaigos, ir paragino siekti ilgalaikės taikos.
„Mes visi labai norime greitai ir patikimai užbaigti šį karą“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
Ukrainiečių lyderis, lydimas kai kurių Europos lyderių, pirmadienį susitiks su Donaldu Trumpu.
Donaldas Trumpas: „Ukraina į NATO nestos“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas gali užbaigti karą su Rusija, „jei to norėtų“, tačiau pagal taikos sutarties sąlygas „Ukraina į NATO nestos“, pranešė BBC.
Be to, likus kelioms valandoms iki suplanuoto susitikimo su Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas teigė, kad Ukraina „nesusigrąžins“ ir Krymo pusiasalio, kurį Rusija neteisėtai aneksavo 2014 m. – prieš aštuonerius metus iki plataus masto invazijos pradžios.
Šios D. Trumpo remarkos pasirodė po Aliaskoje įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, po kurio JAV prezidentas atsisakė reikalavimo nutraukti ugnį ir paragino sudaryti ilgalaikį taikos susitarimą.
Sekmadienį vėlai vakare atvykęs į JAV V. Zelenskis dar kartą paragino sąjungininkus suteikti jo šaliai veiksmingų saugumo garantijų.
Sekmadienį JAV pasiuntinys pareiškė, kad V. Putinas sutiko su galimybe sudaryti sutartį, pagal kurią Ukrainai būtų suteiktos į NATO panašios saugumo garantijos.
Tačiau Rusijos prezidentas atkakliai priešinasi idėjai priimti Ukrainą į šį karinį aljansą.
Sekmadienio naktį D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ parašė: „Ukrainos prezidentas Zelenskis karą su Rusija gali užbaigti beveik tuojau pat, jei tik to norėtų, arba gali kariauti toliau“.
„Prisiminkite, nuo ko viskas prasidėjo. Obamos atiduoto (prieš 12 metų ir be nė vieno šūvio!) Krymo nesusigrąžinsi ir UKRAINA Į NATO NESTOS. Kai kurie dalykai niekada nesikeičia!!!“ – pridūrė D. Trumpas.
Prieš D. Trumpui šių metų sausį sugrįžtant į valdžią, NATO šalys susitarė dėl Kijevo „negrįžtamo kelio“ į narystę aljanse.
Pirmadienį Vašingtone vyksiančiose derybose dėl Ukrainos ateities V. Zelenskį lydės NATO generalinis sekretorius Markas Rutte ir Europos šalių vadovai, įskaitant Jungtinės Karalystės ministrą pirmininką Keirą Starmerį.
Tarp kitų derybų dalyvių bus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos premjerė Giorgia Meloni, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Kol kas neaišku, kurie iš jų kartu su V. Zelenskiu vyks į Baltuosius rūmus.