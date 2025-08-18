Prieš svarbias derybas – Ukrainos kariuomenės vado perspėjimas: reikia ruoštis bet kokiam posūkiui

„Nepaisant visų būsimų garantijų, derybų proceso, turime nuolat ruoštis karui, jo tęsimui iš Rusijos arba naujo karo pradėjimui.
Net jei bus sudaryta taika ar įšaldyti karo veiksmai, turime nuolat rūpintis kariuomenės kovinės galios didinimu, atsižvelgti į karo patirtį ir išvadas po išsamios analizės, kurti moderniausią, galingiausią, aukštųjų technologijų kariuomenę. Manau, kad priešas gali labai greitai atsigauti“, – sako O. Syrskis.
Syrskis ragina nepamiršti karo pamokų
Anot jo. Ukraina negali pamiršti karo pamokų ir turi būti pasirengusi tam, kad jis gali bet kuriuo metu atsinaujinti.
Grėsmė išliks, nes priešas neatsisako savo ketinimų užimti visą Ukrainą.
„Mes žinome, kaip buvo panaudotas gegužės paliaubos: priešas paprasčiausiai atitraukė artileriją, savo bepiločių sistemų padalinius prie priekinės linijos, ko jis negalėjo padaryti, kai vyko aktyvūs karo veiksmai. Jis pergrupavo savo pajėgas ir iš karto pradėjo aktyvius puolimo veiksmus. Tai reiškia, kad turime būti pasirengę bet kokiam įvykių posūkiui“, – teigia jis.
Penktadienį Aliaskoje vyko JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas.
Pirmadienį Baltuosiuose rūmuose susitinka D. Trumpas ir Volodymyras Zelenskis. Netrukus po šio susitikimo prie jų tą patį vakarą prisijungs Europos lyderiai.
Susitikimų metu bus kalbama apie karo Ukrainos pabaigos scenarijus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!