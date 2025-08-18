Syrskis: kai kurie ukrainiečių daliniai kišo koją perduodami melagingas ataskaitas iš fronto

„Deja, iš tiesų yra atvejų, kai tiesiogiai iš karo veiksmų vietų pateikiama melaginga informacija apie atskirų padalinių būklę ir padėtį.
Pirma, tai kelia grėsmę kitiems kariniams padaliniams, kurie vykdo karo veiksmus ar gina pozicijas netoliese. Nes kai manai, kad dešinėje ar kairėje yra kaimynas, o jo ten iš tikrųjų nėra, ten gali staiga pasirodyti priešas. Ir tai veda prie nuostolių“, – komentuoja O. Syrskis.
Anot jo, tam, kad turėtų objektyvią informaciją, vadovybė informaciją renka iš daug skirtingų šaltinių, įskaitant „DeepState“.
„Nenoriu pasakyti, kad tai yra „paskutinė instancija“ gaunant realistišką informaciją, nes ji taip pat daro klaidų. Bet tai yra informacijos šaltinis, kuris dažnai padeda gauti duomenis apie grėsmę prarasti pozicijas“, – aiškina jis.
O. Syrskis priduria, kad vadovybė naudoja duomenis iš partnerių ir kitų žvalgybos šaltinių, palaikomas tiesioginis ryšys su kariniais daliniais, daug informacijos teikia dronų pajėgos.
„Tai reiškia, kad būtent gaunant informaciją iš daugelio šaltinių, mes pasiekiame jos objektyvumą“, – apibendrina O. Syrskis.
