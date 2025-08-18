Vokietijos ministras: saugumo garantijos Ukraina – labai svarbu

„Tvirtos saugumo garantijos čia yra svarbiausia, – sakė J. Wadephulas Tokijuje susitikęs su Japonijos kolega Takeshi Iwaya. – Nes ir po paliaubų bei taikos sudarymo Ukraina turi gebėti efektyviai gintis“.
„Gerai ir svarbu, kad prezidentas D. Trumpas užsibrėžė tikslą nutraukti žūtis Ukrainoje, – žurnalistams Japonijos sostinėje kalbėjo politikas. – Siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos, Maskva pagaliau turi imtis veiksmų. Kol to nebus, būtina didinti spaudimą Rusijai, be kita ko, stiprinant paramą Ukrainai“.
Ministras padėkojo už tai, kad Japonija iki šiol skyrė Ukrainai 12 mlrd. dolerių ir įgyvendina sankcijas Rusijai.
