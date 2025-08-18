Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietijos ministras: saugumo garantijos Ukraina – labai svarbu

2025-08-18 09:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 09:28

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas reikalauja stiprių saugumo garantijų Rusijos užpultai Ukrainai. Pirmadienį Vašingtone vyksiančiame JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikime su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu ir Europos partneriais, anot jo, bus kalbama apie derybinio sprendimo siekiant teisingos taikos Ukrainoje elementus.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)

2

„Tvirtos saugumo garantijos čia yra svarbiausia, – sakė J. Wadephulas Tokijuje susitikęs su Japonijos kolega Takeshi Iwaya. – Nes ir po paliaubų bei taikos sudarymo  Ukraina turi gebėti efektyviai gintis“.

„Gerai ir svarbu, kad prezidentas D. Trumpas užsibrėžė tikslą nutraukti žūtis Ukrainoje, – žurnalistams Japonijos sostinėje kalbėjo politikas. – Siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos, Maskva pagaliau turi imtis veiksmų. Kol to nebus, būtina didinti spaudimą Rusijai, be kita ko, stiprinant paramą Ukrainai“.

Ministras padėkojo už tai, kad Japonija iki šiol skyrė Ukrainai 12 mlrd. dolerių ir įgyvendina sankcijas Rusijai.

