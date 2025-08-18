Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šimtai užsieniečių Lietuvoje gauna leidimus dirbti: štai kur įsidarbina

2025-08-18 / šaltinis: ELTA
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
Pirmąjį šių metų pusmetį trečiųjų šalių piliečiams buvo išduota 900 leidimų dirbti sezoninį darbą Lietuvoje. Užimtumo tarnybos teigimu, tai 2,2 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, taip pat tai didžiausias skaičius per pastaruosius penkerius metus.

Užimtumo tarnyba (Arnas Strumila/ BNS nuotr.)

0

Tarnyba sako fiksuojanti, kad tarp atvykstančių dirbti sezoninį darbą iš trečiųjų šalių kasmet daugėja moterų. Praėjusiais metais pirmąjį pusmetį iš visų išduotų leidimų sezoniniam darbui joms buvo skirta 8 proc., o šiais metais – 13 proc. Jos dažniausiai atvyko iš Ukrainos, Uzbekistano ar Kirgizijos ir dirbo virėjomis, pagalbinėmis augalinio ūkio darbuotojomis ar braškių augintojomis. 

Visgi dominuojanti lytis išlieka vyrai. Jiems iki šių metų liepos 1 dienos buvo išduota 87 proc. leidimų dirbti sezoninį darbą.

Vardija, kur daugiausiai įsidarbino

Daugiausiai jų įsidarbino Kauno klientų aptarnavimo departamento teritorijoje (374). Toliau pagal išduotų leidimų skaičių rikiavosi Panevėžio (191), Klaipėdos (131), Šiaulių (119) ir Vilniaus (85) regionai. 

Anot tarnybos, sezoniniam darbui daugiausia įsidarbino Tadžikistano (316 arba 35 proc.), Uzbekistano (265 arba 29 proc.), Kirgizijos (85 arba 9 proc.) ir Azerbaidžano (71 arba 8 proc.) gyventojai. 

Užsieniečiai daugiausia įsidarbino kelininkais (307), virėjais (150), maisto produktų rūšiuotojais ir mėsos pusgaminių ruošėjais (po 75). 

2025 metų pirmąjį pusmetį dėl leidimų kreipėsi 82 įmonės, pernai – 30. Daugiausiai leidimų išduota įmonėms „Biovela-Utenos mėsa“ (150), „Mezitora“ (136), „Globus Bemanning“ (41), „Krekenavos agrofirma“ ir „Amber Food“ (po 39).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

TOLIAU SKAITYKITE
