Šimtai užsieniečių Lietuvoje gauna leidimus dirbti: štai kur įsidarbina

Tarnyba sako fiksuojanti, kad tarp atvykstančių dirbti sezoninį darbą iš trečiųjų šalių kasmet daugėja moterų. Praėjusiais metais pirmąjį pusmetį iš visų išduotų leidimų sezoniniam darbui joms buvo skirta 8 proc., o šiais metais – 13 proc. Jos dažniausiai atvyko iš Ukrainos, Uzbekistano ar Kirgizijos ir dirbo virėjomis, pagalbinėmis augalinio ūkio darbuotojomis ar braškių augintojomis.
Visgi dominuojanti lytis išlieka vyrai. Jiems iki šių metų liepos 1 dienos buvo išduota 87 proc. leidimų dirbti sezoninį darbą.
Vardija, kur daugiausiai įsidarbino
Daugiausiai jų įsidarbino Kauno klientų aptarnavimo departamento teritorijoje (374). Toliau pagal išduotų leidimų skaičių rikiavosi Panevėžio (191), Klaipėdos (131), Šiaulių (119) ir Vilniaus (85) regionai.
Anot tarnybos, sezoniniam darbui daugiausia įsidarbino Tadžikistano (316 arba 35 proc.), Uzbekistano (265 arba 29 proc.), Kirgizijos (85 arba 9 proc.) ir Azerbaidžano (71 arba 8 proc.) gyventojai.
Užsieniečiai daugiausia įsidarbino kelininkais (307), virėjais (150), maisto produktų rūšiuotojais ir mėsos pusgaminių ruošėjais (po 75).
2025 metų pirmąjį pusmetį dėl leidimų kreipėsi 82 įmonės, pernai – 30. Daugiausiai leidimų išduota įmonėms „Biovela-Utenos mėsa“ (150), „Mezitora“ (136), „Globus Bemanning“ (41), „Krekenavos agrofirma“ ir „Amber Food“ (po 39).
