Registruotas nedarbas Latvijoje liepą nepakito – 5 proc.

Oficialiai registruotų bedarbių per mėnesį padaugėjo nuo 43,41 tūkst. iki 43,89 tūkstančio.
Mažiausias nedarbas šalyje išliko sostinės regione – 3,9 proc. (per mėnesį padidėjo 0,1 procentinio punkto), o didžiausias – rytiniame Latgalės regione, kur oficialūs bedarbiai sudarė 10,2 proc. ekonomiškai aktyvių gyventojų (0,1 punkto mažiau nei prieš mėnesį).
Kuršo ir Žiemgalos regionuose registruotas nedarbas per mėnesį nepakito – atitinkamai 5,3 proc. ir 4,7 proc., Vidžemės – paaugo 0,1 punkto iki 4,5 procento.
Per pastaruosius 12 mėnesių registruotas nedarbas Latvijoje sumenko 0,2 procentinio punkto.
