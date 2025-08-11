Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Registruotas nedarbas Latvijoje liepą nepakito – 5 proc.

2025-08-11 11:44 / šaltinis: BNS
2025-08-11 11:44

Registruoto nedarbo lygis Latvijoje per praėjusį mėnesį nepakito – 5,0 proc., pranešė Valstybinė užimtumo tarnyba.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Registruoto nedarbo lygis Latvijoje per praėjusį mėnesį nepakito – 5,0 proc., pranešė Valstybinė užimtumo tarnyba.

REKLAMA
0

Oficialiai registruotų bedarbių per mėnesį padaugėjo nuo 43,41 tūkst. iki 43,89 tūkstančio.

Mažiausias nedarbas šalyje išliko sostinės regione – 3,9 proc. (per mėnesį padidėjo 0,1 procentinio punkto), o didžiausias – rytiniame Latgalės regione, kur oficialūs bedarbiai sudarė 10,2 proc. ekonomiškai aktyvių gyventojų (0,1 punkto mažiau nei prieš mėnesį).

Kuršo ir Žiemgalos regionuose registruotas nedarbas per mėnesį nepakito – atitinkamai 5,3 proc. ir 4,7 proc., Vidžemės – paaugo 0,1 punkto iki 4,5 procento.

Per pastaruosius 12 mėnesių registruotas nedarbas Latvijoje sumenko 0,2 procentinio punkto.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų