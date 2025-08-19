DIENOS PJŪVIS. Ko tikėtis iš Trumpo organizuojamos taikos?

Pasak BBC, susitikimo metu, išvykus žurnalistams, Ovaliajame kabinete, priešais D. Trumpą ir V. Zelenskį, buvo pakabintas didelis Ukrainos žemėlapis.
Apie tai, koks yra JAV prezidento planas ir ko galima tikėtis iš jo organizuojamos taikos, naujienų portalo tv3.lt pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir Pilietinio atsparumo iniciatyvos atvirų šaltinių analitikė Urtė Andriukaitytė.
, atvirai pasakė:
- norint, kad Rusija būtų taiki kaimynams reikia ją išdeginti plynai ir dar stebėti tris užsėtas kartas.