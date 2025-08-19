Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Ko tikėtis iš Trumpo organizuojamos taikos?

2025-08-19 14:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 14:57

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per susitikimą su Donaldu Trumpu pasiūlė sudaryti susitarimą dėl 100 mlrd. JAV dolerių vertės amerikietiškų ginklų pirkimo už Europos lėšas, skelbia „Financial Times“. Anot leidinio, dokumente nurodoma, kad „ilgalaikė taika turi būti grindžiama ne nuolaidomis ir dovanomis Putinui, o tvirtomis saugumo garantijomis, kurios padarys neįmanomą bet kokią agresiją ateityje“.

10

Pasak BBC, susitikimo metu, išvykus žurnalistams, Ovaliajame kabinete, priešais D. Trumpą ir V. Zelenskį, buvo pakabintas didelis Ukrainos žemėlapis.

Apie tai, koks yra JAV prezidento planas ir ko galima tikėtis iš jo organizuojamos taikos, naujienų portalo tv3.lt pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir Pilietinio atsparumo iniciatyvos atvirų šaltinių analitikė Urtė Andriukaitytė.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Iš rusų žiniasklaidos inosmi:
Iš rusų žiniasklaidos inosmi:
2025-08-19 15:05
Aukšto rango Rusijos diplomatas, pasibaigus kadencijai Anglijoje
, atvirai pasakė:
- norint, kad Rusija būtų taiki kaimynams reikia ją išdeginti plynai ir dar stebėti tris užsėtas kartas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
