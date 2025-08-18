Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas

DIENOS PJŪVIS. NT sektoriuje – kylančių kainų banga: ar gyventojai įpirks būstą?

2025-08-18 13:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 13:57

Pastaraisiais metais būsto kainų tema tapo itin aktuali tiek Lietuvos, tiek visos Europos gyventojams. Nuolat kintančios palūkanų normos, ekonominiai pokyčiai ir geopolitinė situacija daro tiesioginę įtaką būsto paklausai, pasiūlai ir galutinei kainai. Lietuvoje būsto kainos jau kurį laiką nuosekliai kyla, o statistika rodo, kad šalis patenka tarp sparčiausiai būsto kainų augimą patiriančių Europos Sąjungos valstybių.

Pastaraisiais metais būsto kainų tema tapo itin aktuali tiek Lietuvos, tiek visos Europos gyventojams. Nuolat kintančios palūkanų normos, ekonominiai pokyčiai ir geopolitinė situacija daro tiesioginę įtaką būsto paklausai, pasiūlai ir galutinei kainai. Lietuvoje būsto kainos jau kurį laiką nuosekliai kyla, o statistika rodo, kad šalis patenka tarp sparčiausiai būsto kainų augimą patiriančių Europos Sąjungos valstybių.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja bendrovės „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis ir „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

 

