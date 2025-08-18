Ovaliajame kabinete pakabino Ukrainos žemėlapį: kam jis skirtas?

Derybos Baltuosiuose rūmuose(32 nuotr.)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis, Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Prasideda Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. Telegram)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Žemėlapyje Rytinė šalies dalis, pažymėta rožine spalva, iliustruoja teritoriją, kurią šiuo metu kontroliuoja Rusijos karinės pajėgos – maždaug 20 proc. šalies teritorijos.
Kaip rašo BBC, šis žemėlapis – priminimas kambaryje esantiems apie padėti, kurioje atsidūrė Ukraina per beveik ketverius metus trunkantį Rusijos pradėtą plataus masto karą.
Manoma, kad žemėlapis gali būti vaizdingu argumentu D. Trumpui, kuris siekia daryti spaudimą V. Zelenskiui dėl teritorijų mainų mainais už taiką.
Kiek anksčiau, prieš derybas Ukrainos delegacija, kaip pranešama, į Baltuosius rūmus atsivežė žemėlapį, rašė „Telegram“ kanalas „Clash Report“.
Šaltinis:
tv3.lt
