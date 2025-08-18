Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ovaliajame kabinete pakabino Ukrainos žemėlapį: kam jis skirtas?

2025-08-18 21:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 21:51

Išvykus žurnalistams, Ovaliajame kabinete, priešais Donaldą Trumpą ir Volodymyrą Zelenskį, buvo pakabintas didelis Ukrainos žemėlapis, praneša BBC.

Ovaliajame kabinete pakabintas Ukrainos žemėlapis (nuotr. Telegram)
32

Išvykus žurnalistams, Ovaliajame kabinete, priešais Donaldą Trumpą ir Volodymyrą Zelenskį, buvo pakabintas didelis Ukrainos žemėlapis, praneša BBC.

2

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(32 nuotr.)
(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Žemėlapyje Rytinė šalies dalis, pažymėta rožine spalva, iliustruoja teritoriją, kurią šiuo metu kontroliuoja Rusijos karinės pajėgos – maždaug 20 proc. šalies teritorijos.

Kaip rašo BBC, šis žemėlapis – priminimas kambaryje esantiems apie padėti, kurioje atsidūrė Ukraina per beveik ketverius metus trunkantį Rusijos pradėtą plataus masto karą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manoma, kad žemėlapis gali būti vaizdingu argumentu D. Trumpui, kuris siekia daryti spaudimą V. Zelenskiui dėl teritorijų mainų mainais už taiką.

Kiek anksčiau, prieš derybas Ukrainos delegacija, kaip pranešama, į Baltuosius rūmus atsivežė žemėlapį, rašė „Telegram“ kanalas „Clash Report“.

